【三跑貪污案】分判商前工頭受賄5.9萬元助兩工人獲聘　承認9項罪判囚8個月

▲ 一名「三跑」項目分判商前紮鐵工「工頭」承認貪污等9項罪，判囚8個月。（資料圖片）

一名香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商前紮鐵工「工頭」，早前被廉政公署落案起訴從兩名工人收賄共5.9萬元，以協助二人繼續獲分判商聘用。被告今日（9日）在西九龍裁判法院承認控罪，判囚8個月。



葉應藍，41歲，德鑄工程有限公司（德鑄）前紮鐵工「工頭」，承認9項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

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署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，貪污屬嚴重罪行，不為香港社會接受，故須判處阻嚇性刑罰。她以監禁12個月為量刑起點，考慮到被告認罪，將刑期扣減至8個月。署理主任裁判官又頒令被告須向德鑄歸還5.9萬元，即涉案賄款金額。



案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為該項目工地一組紮鐵工的「工頭」。



被告於2020年9月至2021年3月期間，從一名紮鐵工及一名雜工分別收取賄款逾5.5萬元及3,900元，以協助二人獲德鑄繼續僱用。



廉署近年採取連串執法行動，打擊類似上述的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括本案被告共13人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。另外9人尚待答辯或審訊，一人獲控方不提證供起訴。



廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：2526 6366。



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責任編輯：李芷玲