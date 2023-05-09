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【生命無價】3歲女童斑馬線上被撞死 肇事孕婦道歉：肚子裡的孩子賠給你

兒童健康 18:18 2023/05/09

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生命無價，如果補替？台灣發生一起恐怖車禍，一名3歲的女童被一輛私家車輾過並即場斃命。事後，肇事孕婦司機曾打電話聯絡女童的父親說，「肚子裡的孩子賠給你」。此番驚人言論令人咋舌，新聞一出吸到過萬人按「嬲嬲」公仔表示憤怒。

綜合台灣媒體報導，事發5月8日上午9時左右，位於台南市北區忠義路三段、成功路口發生了交通事故。當時一名姓杜的36歲孕婦駕車撞倒一對正在過馬路的母女，3歲的女童被輾過後斃命，而38歲的李姓媽媽則受重傷﹑目前正在深切治療部留醫。

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女童的父親於5月9日接受媒體的訪問，稱杜姓孕婦有打電話來致歉意，她明言自己也還在醫院，她更說了一句「看似想補償」但卻又令人吃驚的話，「肚子裡的這個孩子生下來賠給你」。女童父親聞言後震怒，

要怎麼賠？有辦法一模一樣嗎？我生一個給她，她要嗎？不是自己生的有用嗎？

此外，杜女也有解釋是因為「當下沒看到」，所以才發生是次悲劇。女童父親對此再次怒斥，

我是覺得很扯拉，影片大家都看到，完全沒有剎車，前輪輾過、後輪再輾過，還倒車把太太捲入輪下，而女兒體型比較小，當場就走了……。

冷靜過後，女童父親對媒體表示，太太仍在深切治療部，情況未穩。他認為杜女可以隨後找個時間，到女兒的靈堂上香弔唁以表心意。至於賠償等等的問題，可以待太太傷勢有好轉後，才再談。

網友們看到此起悲劇，均留言怒斥痛罵，「笑死，每個生命都是獨一無二，誰也取代不了。」﹑「超無良，不負責任。」﹑「所以不是人人都有資格當父母，突然覺得她肚子裡的小孩有點可憐。不妙……這樣的媽媽未來不知道會被教成什麼樣？如果跟她一個樣就糟了。」

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責任編輯︰王明芳

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