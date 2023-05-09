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【哭笑不得】爸爸姓「朱」為女兒取名呢兩個字 氣質女生崩潰：被嘲笑20年

親子 18:33 2023/05/09

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取名字是一門學問，内地一名朱姓女網民近日分享，其父本想給自己取了一個氣質文雅名字，豈料卻讓她被嘲笑20年，帖文一出引起網民熱議。

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綜合内地媒體報道，該名朱姓女網民在「小紅書」發帖，稱父母為她取個文雅的名字叫「會菲」，但該名字一組合，朱會菲普通話讀音是「豬會飛」，一個好聽名字讓她被身邊的人嘲笑了20多年，讓她大感無奈，只能貼上沮喪的表情貼傳達心情，她為證明所言不假，也上傳身份證，證件照看來是名長髮披肩的氣質女孩。

貼文一出引起網民熱議，大批網民笑言，「第一眼還覺得是很正常的名字，但當我唸出來後，不好意思笑瘋了」、「這個名字讓人印象深刻」；有網民坦言，取名字真是一個大學問；另有網民稱，不喜歡可以去改名，畢竟名字是每天都會用到的；另有網民稱理解她的處境，分享「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」。

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責任編輯︰王明芳

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