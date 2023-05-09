【哭笑不得】爸爸姓「朱」為女兒取名呢兩個字 氣質女生崩潰：被嘲笑20年

▲ istock

取名字是一門學問，内地一名朱姓女網民近日分享，其父本想給自己取了一個氣質文雅名字，豈料卻讓她被嘲笑20年，帖文一出引起網民熱議。

影片推介：

綜合内地媒體報道，該名朱姓女網民在「小紅書」發帖，稱父母為她取個文雅的名字叫「會菲」，但該名字一組合，朱會菲普通話讀音是「豬會飛」，一個好聽名字讓她被身邊的人嘲笑了20多年，讓她大感無奈，只能貼上沮喪的表情貼傳達心情，她為證明所言不假，也上傳身份證，證件照看來是名長髮披肩的氣質女孩。

貼文一出引起網民熱議，大批網民笑言，「第一眼還覺得是很正常的名字，但當我唸出來後，不好意思笑瘋了」、「這個名字讓人印象深刻」；有網民坦言，取名字真是一個大學問；另有網民稱，不喜歡可以去改名，畢竟名字是每天都會用到的；另有網民稱理解她的處境，分享「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳