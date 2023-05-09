【公務員】楊何蓓茵：首長級公務員國家事務培訓　希望未來做到100%覆蓋

▲ 楊何蓓茵表示，首長級公務員的國家事務培訓，希望未來做到100%覆蓋。（資料圖片）

立法會今日召開公務員及資助機構員工事務委員會會議，有議員關注，公務員在升遷之前有否強制性培訓或考試。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，除了專業職系之外，一般沒有強制性考試。她又指，有關首長級公務員的國家事務培訓，疫情前做75%覆蓋，希望未來做到100%。

民建聯立法會議員顏汶羽關注，公務員在升遷之前有否強制性培訓或考試。他認為，若無強制性培訓，如何確保升遷的公務員有足夠能力和技能，局方是否不會考慮強制課程或考試。

楊何蓓茵表示，除了專業職系之外，要取得相關專業資格，一般沒有強制性考試。至於強制性培訓，她指新入職的公務員，三年試用期內接受，才能通過；獲得長期聘用之後，若學位程度，三年內一定要上一個進階課程，否則會影響升遷。

楊何蓓茵又指，有關首長級公務員的國家事務培訓，疫情前已做75%覆蓋，希望未來做到100%。她指，公務員同事都願意去，之前較多是和工作相撞。

楊何蓓茵解釋，服務心態和承擔等，很難用試卷去考核，升遷會視乎每年工作表現評核等。她強調，未來有足夠地方、設施、人手、資訊科技系統，在培訓架構建立後，會考慮要求同事按架構，接受培訓，換言之，具有相當強制的意味。

至於公務員學院今年將開展與粵港澳大灣區內地城市的公務員交流計劃，初步目標是將交流期由過去的四星期延長至約三個月。

工聯會立法會議員黃國問到，交流計劃會否未來會有1年以上，以及會否安排公務員「掛職」1年以上，以了解內地政策。

楊何蓓茵回應指，現時的交流，雖和「掛職」不是一模一樣，但同事也會去一個職位，做相關職位的工作。她又認為，若果公務員同事去交流一年，會令能去交流同事數量減少，不過會看同事意見回饋作檢討。

工聯會立法會議員郭偉强關注，是否只有管理層的公務員才有憲法、國家秩序的培訓。

楊何蓓茵強調，局方沒有忽略中基層的培訓，在國情和憲制秩序培訓上，由於數量比較大，未能實地考察，線上形式，正在設計中。她又指，公務員入職時也有相關培訓，課程包括政府服務文化，憲法、基本法等認知。

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記者：區綽彥