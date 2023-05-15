【傑出學生】發明擁國家知識產權局專利　教大生獲校長嘉許

▲ 教大公布2022/23「校長嘉許計畫」得獎學生名單，校長張仁良教授（中）祝賀獲獎同學，並讚揚他們的卓越表現。（教大提供）

香港教育大學（教大）每年透過「校長嘉許計劃」嘉許非學術範疇上有傑出表現的學生。2022/23「校長嘉許計畫」共有5名學生獲頒發「校長嘉許狀」或「校長表揚狀」，其中獲頒「校長嘉許狀」、正就讀中國語文教育榮譽學士課程三年級的周音孜同學設計「勞動教育」教材，並發明「自動揭書講台」，獲國家知識產權局頒發專利。

盼將「勞動教育」教材引入本港 與國民教育結合

周音孜自幼關心城鄉差距對兒童成長發展，她留意到鄉村與城市長大的兒童在自理能力上有所差距，加上國家強調要弘揚勞動精神，而市場上的教師水準卻參差不齊，缺乏從業準則，因此萌生推動「勞動教育」的念頭。

周音孜與內地政府部門合作，開發及設計勞動教育教材，教材共有20個單元，涵蓋五大板塊，包括烹飪、種植、清潔衛生、整理收納及修理，各單元分成三大學習階段，適合不同時期的學生使用。教材透過體驗學習，培養兒童的自主能力，得到内地市政府及教育部的支持，目前已有數千學生使用。

周音孜發現，不少家長亦傾向集中培育孩子的興趣及才能，卻忽視孩童的自理能力，導致不少家庭出現「港孩」。周音孜長遠希望將「勞動教育」教材引入本港，令香港小朋友也可學習煮食、園藝、收納等生活技能。周音孜亦有計劃將「勞動教育」與國民教育結合，她指，教材特別中華文化元素，如透過《禮記》、《論語》學習飲食禮儀，讓學生邊學習生活知識，邊了解中國詩詞，與國民教育的策略不謀而合。

周音孜亦發明了「自動揭書講台」，希望便利農村老師的教學流程。周音孜指，農村學校有不少有特殊教育需要的學生或留守兒童，自主意識和專注力比城市的學生弱，老師需要花更多時間教導學生。

她指，農村學校的資源少，只能以桌子當作講台使用，而她發明的「自動揭書講台」只需依靠簡單的踏板，便可調較講台的高低，以及協助「揭書」，老師不需要固定站在講台前，可四處移動，增加師生之間的互動。周音孜憑發明獲得多項科學和創業獎項，該發明獲國家知識產權局頒發專利。

即睇周音孜設計的勞動教材：

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居四川學生發明地震監察儀

「校長嘉許狀」得獎者付虹燚來自四川，有見家鄉經常發生地震，他發明了「地震搜救機器人」，可偵測地震後房屋倒塌的內部情況，及偵測氣體洩漏，比人和車更快到達災區，有助救援工作。

作為「機械迷」的虹燚，從小對機械、電腦零件、遊戲等有濃厚興趣，年紀小小已設計出不少小遊戲程式。他的發明獲獎無數，曾榮獲「第十九屆中國青少年機械人競賽」第三名及「2019年重慶市青少年科技創新大賽」第一名。虹燚正就讀心理學榮譽社會科學學士課程二年級，他希望未來可利用AI 技術，設計可應用於心理學的項目。

推創新及創業培訓計劃 培養學生成為創業家

教大副校長（研究與發展）陳智軒教授指，得獎同學擅長的範疇各有特色，欣賞他們的世界的觸覺。他指，付虹燚十分關注世界，災難於各地時有發生，欣賞他願意於世界事務上投放時間；周音孜則望向國家，對國家的方針敏銳。

陳智軒指，教大今年推出學生創新及創業培訓計劃，旨在發展並培養學生成為未來的創業家。計劃招募30位教大學生，並提供培訓工作坊、到初創公司實習以及參加本地及亞洲的創業比賽的機會。

他又指，教大與華東師範大學、新加坡南洋理工大學國立教育學院及馬來西亞國立大學合辦Asian Universities Student Entrepreneurship Ideation Challenge (AUSEIC) ，為一個跨學科、跨機構的創新及創業發展比賽，吸引30支隊伍參賽。教大隊伍Bridge Neuro研發的EEG耳機及注意力偵測系統贏得冠軍，研發有助改善特殊教育需要學生的學習體驗。

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記者：吳穎嵛