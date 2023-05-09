【保健養生】營養師大推5款保健品每日必食　上班易感疲累人士可攝取維生素B群

▲ 營養師大推5款保健品每日必食。

不少上班族工作壓力大，容易疲累，或會服用保健食品補充體能。台灣營養師彭逸珊最近就在Facebook專頁分享，她平時會吃的5大種類保健食品。至於一般人以為能起到提神作用的維生素B群，彭逸珊則指出其實不然。她並因此提醒，習慣早上補充B群的人士，一定要吃早餐。

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據Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」，營養師彭逸珊指身為營養師的自己，也會適時選擇保健品補充，而她平常會吃的保健食品，分別為以下5大類：

1. 沉迷電子產品人士——葉黃素

彭逸珊指出，上班用電腦工作、手機看股票；下班看電視、用平板電腦追劇，整天除了睡覺的6至8個小時，其餘16個小時都在用電子產品的人士，絕不能忽略攝取葉黃素。

食物來源：羽衣甘藍、番薯葉、菠菜、山茼蒿等食材

2. 著重肌膚保養人士——膠原蛋白

彭逸珊提醒，每天攝取3,000至5,000毫克膠原蛋白，搭配維生素C、玻尿酸或神經醯胺等複方，是保養肌膚的入門術。

3. 餐餐外食的人士——魚油

魚油功能除了在平衡發炎反應之外，也能有助眼睛保養、調節血脂，屬多功能營養素。

食物來源：三文魚、秋刀魚、鯖魚、多春魚等

4. 上班勞累人士——B群

彭逸珊指出，B群與身體能量運用、代謝有關，與提神並無直接相關。因此她提醒，早上補充B群的人士記得要吃早餐，因沒有能量（食物），自然沒有後續利用的問題。

食物來源：豆、魚、蛋、肉類、全穀類食物

5. 曬不到太陽的人士——維生素D

對於許多上班族來說，每天幾乎沒有時間曬到太陽。彭逸珊就推薦，號稱「太陽維生素」的維生素D給這些人士。

飲食來源：乾香菇、三文魚、蛋黃等

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責任編輯：羅嘉欣