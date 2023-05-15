【傑出學生】以繪本助兒童學習　熱心公益教大生獲頒校長嘉許狀  

▲ 陳愷茵同學在「社會服務」範疇獲「校長嘉許狀」。（教大提供）

香港教育大學（教大）每年透過「校長嘉許計劃」嘉許非學術範疇上有傑出表現的學生。2022/23「校長嘉許計畫」共有5名學生獲頒發「校長嘉許狀」或「校長表揚狀」，其中正就讀科學教育榮譽學士課程三年級的陳愷茵熱心公益，並透過參與義務工作，裝備自己。

陳愷茵出身於基層家庭，與同齡人不同，參與課外活動的支出會加重其家庭負擔，因此她中學的課餘時間都在義務工作中渡過。陳愷茵憶述，中學時因社工推薦而第一次參加賣旗活動，雖然要由早上6、7時，工作至中午12時，但讓她學到關懷有需要的人，在社會上傳播愛。

陳愷茵在中四至中六時曾經義教南亞學生中文和數學，期間學生反而教會她阿拉伯文，讓她深深感受到能從義務工作中接觸到許多課本以外的知識。她亦從形形色色的義務工作中，學會照顧長者的技巧、寫書法及扭汽球等等，大大擴闊了她的視野。

作為一位準教師，陳愷茵發現疫情下面授課堂減少，令老師與學生交流的機會大受影響。因此，她加入伴讀服務隊，希望幫助他們從輕鬆的角度學習知識，亦可讓兒童發揮想像力，啟發多元思考。

她表示，小時候因為家裏經濟環境不好，只能到學校圖書館借電腦做功課，而小學的圖書館需要學生完成閲讀報告方可借用電腦，因此陳愷茵經常到圖書館看書，亦對閲讀有情意結，後來更加入伴讀服務隊，製作共讀共玩的繪本閱讀指南。陳愷茵指，閲讀繪本需要一定的技巧，幼稚園和初小學生閲讀繪本的方法亦有不同，服務隊會教導家長和老師相關指引和技巧，增加他們和小朋友之間的交流，並推廣生命教育。

陳愷茵指，義工服務已經是她生活中的一部分，「好似其他人得閒會踢波、打波咁，我就會做義工」，不會計較當中的得與失。她指，自己十分享受做義工的過程，而且由中一至今，做義工已成為習慣，不認為會浪費時間。陳愷茵正就讀科學教育榮譽學士課程，將來亦有意投身教育界。

她希望日後可以設計科學相關的繪本，讓學生透過繪本學習科學概念和原理，及認識科學家等。她指，現時得到教大校友的協助，並與木棉樹出版社合作，希望未來可推出更多跨學科作品。

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記者：吳穎嵛