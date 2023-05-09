【拉闊音樂會】江𤒹生陳蕾愛看動漫患中二病　陳卓賢被選為發呆擔當

叱咤903主辦「拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢」將於5月14日假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行，屆時，江𤒹生（AK）、陳蕾及陳卓賢（Ian）將合作演出，透過「光之折射」把3人的特色呈現，為音樂會帶來獨特的演出，釋出無限可能。

各爆互相秘密

距離演出尚餘不足一星期，3位主角挑戰《擔當3秒選》，利用道具指出他們心目中的各種「擔當人選」，讓粉絲一同感受這隊新組合所帶來的火花。

影片開首，率先投選的是「自拍擔當」，AK及陳蕾不約而同地將道具指向Ian，兩位都指自己日常很少自拍，但Ian卻不認同，故AK又大爆Ian：「你岩岩先出完個story，仲扮嘢！」



說到「中二病擔當」，AK表示自己和陳蕾一樣都很喜歡看動漫，所以他們都會經常幻想自己是卡通人物、或想像在現實世界會有如卡通般的劇情發生。

陳蕾也透露自己會將人生幻想成很熱血：「我已經有中二病！」至於「清潔擔當」，AK表示因為自己家裡是開公司，所以為了自己的「家業」著想，他會很注重清潔；而陳蕾則將道具指向Ian，透露她聽見有很多人說Ian很香，所以認為他很熱愛清潔。

之後，AK及陳蕾也票選自己是「大懵擔當」，其中陳蕾表示：「我自己都大懵嘅，我指番自己！」她甚至認為自己是大懵，而AK則是小懵。至於「發呆擔當」，AK立即表示：「呢個唔洗數3秒！馬上與陳蕾將道具指向Ian。

其後，AK及Ian均認為陳蕾是「貪靚擔當」，AK指：「因為佢會自己編織物件，毛冷仲會襯番自己鍾意嘅色系，令到自己嘅配件更加靚！」



最後，AK原本被選為「搞笑擔當」，但Ian卻說：「其實佢唔係真係好好笑。」於是又將道具轉向陳蕾，令AK也不禁嘆氣：「OK！」

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