真人版迪士尼《小魚仙》舉行全球首映禮　男女主角約會睇演唱會

▲ （左起）祖納候堅、荷爾貝莉、瑪莉莎麥卡菲。

將於本月25日上映的真人版迪士尼《小魚仙》（The Little Mermaid）在香港時間今晨（洛杉磯時間5月8日黃昏）於荷里活Dolby Theater舉行全球首映禮。

監製及導演洛馬素（Rob Marshall），與金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke) 率領一眾電影主演，包括格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）、小鮮肉祖納候堅 (Jonah Hauer-King)、東尼獎男星戴維德迪斯 (Daveed Diggs)、首位華裔金球影后奧卡菲娜 (Awkwafina)、少年男星雅各川伯尼 (Jacob Tremblay)、金像男星查維爾巴頓 (Javier Bardem)、金像提名女星瑪莉莎麥卡菲 (Melissa McCarthy) 等，以閃耀打扮華麗現身首映禮。

▲ 《小魚仙》首映禮。

十足海洋女巫

以一身寶藍色禮服加手套現身的瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy），打扮十足戲中的海洋女巫烏蘇拉。瑪莉莎麥卡菲坦言：「我過去有很多演出都有參考Drag Queen (變妝皇后)，而今次飾演烏蘇拉也不例外。烏蘇拉以她的妝扮、姿態、尖酸刻薄又睿智的言語作盔甲，遮蓋著她的脆弱及心中的傷口。」

談到烏蘇拉的八爪魚身驅，原來她足足用5個星期來排練：「排戲時有8個舞蹈員圍著我，每人扮演著一條八尺長的八爪魚觸手，觸手上更有著吸盤。我每天就在我的『觸手』中間飄浮，感覺就像巨人一樣！導演特意安排這些排練，為讓我在真正拍攝時感受到20尺高的烏蘇拉在一舉手一舉足所佔的空間有多大，因此我在拍攝時才可秒速入戲。」

荷爾與Chlöe合唱

而英籍男主角祖納候堅 （Jonah Hauer-King），一踏足洛杉磯就與小魚仙荷爾貝莉 (Halle Bailey) 私下約會：「我們首先去In-N-Out Burger大擦一餐，然後立即去Chlöe (Halle Bailey胞姊）的演唱會。」

他更大爆：「荷爾還在演唱會的尾聲上台與Chlöe合唱，這真是一個絕佳的『洛杉磯體驗』！」

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