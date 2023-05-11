【關於我和鬼變成家人的那件事】分享花絮傳遞愛意　林柏宏神出鬼沒許光漢對空氣演戲【有片】

戀人、友人、家人、仇人、陌生人......我們經常為一段關係配上名詞寫上定義，假若一段關係只是有名無實，又值得在乎嗎？

兩位台灣男神許光漢和林柏宏於電影《關於我和鬼變成家人的那件事》有段存有愛的關係，許光漢和林柏宏大談戲內戲外的相處點滴，跟TOPick分享鏡頭背後的花絮故事。

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寵粉老公溫馨提示

由許光漢、林柏宏、王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》叫好又叫座，數位主角特意來港謝票，跟粉絲會面。

林柏宏指粉絲們都非常熱情，「不管是機場或是電影院內，觀眾給我們的回應都讓我覺得很感動、開心。我覺得大家看這部電影有蠻多情緒，不管是開心或是感動，謝謝大家！」

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上次已來港體驗的許光漢覺得很開心，「今次來還是一樣的熱情，我以為熱情會少一點點，所以今次來還是一樣的熱情，覺得真的很感動。還是對我們很熱情，我覺得很開心。謝謝香港的觀眾朋友！」

林柏宏指：「香港的觀眾毫不吝嗇，台灣的也是，會跟我們一起對話，很High！很感謝香港的粉絲朋友，我們去的電影院都是滿座，等我們很久，為了給我們鼓勵，很感謝。」

兩位同時提醒粉絲追星時要小心一點，注意安全！

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角色具挑戰性

許光漢和林柏宏分別飾演吳明翰和毛毛，問到如果交換角色會怎樣？

林柏宏笑言：「我先好好練練身體吧！」許光漢則謂：「我先好好培養一下。」林柏宏叫許光漢把頭髮留下，許光漢亦配合表示要轉個髮型。

今次的角色很具挑戰性，許光漢謂：「今次蠻新奇，第一挑戰就是動作喜劇，還有角色及一些覺得成長了很多，每日拍攝都很多驚喜。感覺每天都可以看到自己有成長一點點，這是很開心的事情，比較能夠跟上大家的節奏。」

林柏宏透露：「這部電影有很多大家看不到的技術層面，比如我的角色，因為毛毛從頭到尾都沒有走路，他都是用飄的。所以其實鏡頭拍到我這裏（上半身）的時間，這裏（下半身）就有一台車，拍我全身時也有一台車在推着我。所以我任何的移動、旋轉都是轉身而已，都要跟一個推着推車的工作人員配合。」

他續說：「有時會說『這裏有情緒，我們要慢慢地推。』例如要轉身，我的腳很忙，很焦急的，但我的上半身看起來很冷靜。花了一點時間去練習車子的動作。現場看上半身和下半身會很分裂。」

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許光漢補充：「因為毛毛在戲內是鬼的狀態，他有時候在飄，蠻有趣的。有一場3個人在車廂的戲，我其實有點笑場，覺得太傳神，傳神到我真的直接笑出來。」

林柏宏認為：「因為是喜劇，所以現場有很多歡樂事。我們要克制自己，不可以太開心。反正很認真，整個電影裏，只有他一個人看得到我。但是我說話時，大家又可以在同一時間跟我一起說話，不然便疊到台詞。所以大家要聽得很清楚，卻又假裝沒聽到。看到但假裝沒看到。所以王淨亦很辛苦。」

▲ （陳慧安 攝）

電影特別為毛毛安排一些與別不同的出場方式，林柏宏形容自己是神出鬼沒，「如吳明翰的跨下、肩膊、背後或正面衝過去，各式各樣的角度，突然發現毛毛跑到那邊去。比較特別的是他有描述鬼的行跡，鬼在戲內很多時都是嚇人，或是很悲慘，好像比較少是鬼是突然車禍過世，他心裏是怎樣想。要跟他說秘密、說悄悄話，根本沒有人聽到。他看見家人時會感到悲傷，覺得沒有來得及跟他們道別。」

毛毛除了是鬼外，亦是一名同志。林柏宏坦言：「我比較少演這種比較外放的同志，所以就找了一些身邊的同志朋友。我沒有特別去模仿某一個人，是在環境中觀察到一些行為舉止。比較難的可能是跳舞的那段，真的有花一些力氣去學。」許光漢大讚拍檔：「跳得很好！」林柏宏笑稱：「喝了兩杯才開始跳。」

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大談角色關係

吳明翰和毛毛有冥婚場面，問到二人對冥婚的看法？林柏宏表示：「會旺啊！」許光漢和應道：「對，會旺！我覺得其實很有趣，只有這部電影更了解到這個體驗，有很多事情都不太了解。」

究竟吳明翰和毛毛是甚麼關係？林柏宏直言：「甚麼關係都沒關係。片內有說過是親內對象，我剛說的是電影的歌詞。我們是家人，其中有時候家人之間的愛就是兩個人之間的情感，不需要給它一個定義，不需要給它一個限制。我們很想由觀眾去完成這個部分，自然會感受到我們兩個人是甚麼關係。」

被問到二人何時開始成為「家人」？許光漢回應：「真正成為一家人的時候就是在救護車上，他們從一開始有衝突，到了解對方，到後來就真的成為一家人。」

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戲中有不少對白都令觀眾印象深刻，許光漢和林柏宏不約而同地分享同一句最難忘的對白：「不敢相信！」

這正是毛毛於戲中的口頭禪，林柏宏解釋：「一直希望幫毛毛加一個口頭禪，在各種情況下都可以使用，要符合毛毛這個角色。毛毛這角色在台灣我們稱為文青，他關注的議題是環保、同志的權益，他讀的科是關於文化。我希望是中文，有一點點咬文嚼字，我發現很多身邊人都不經意地會說這句四字口語『不敢相信！』」

電影所表達的訊息就是愛，許光漢覺得：「愛有很多種，我覺得每個人的感受都不一樣，希望大家可以把這份愛傳遞給身邊的人。」

林柏宏很認同：「這部電影其實想觀眾感受到各式各樣的愛，所以不管是在喜劇的部分，或是說到毛毛這角色的家庭部分，或是毛毛跟明翰的情感，既有爆笑也有感動，是這部電影很大的特色。」

他續說：「他有很多的愛去支撐這些事情，所以大家在電影院內應該會感受到這樣子的情感，好像有身受感動。不過不需要給它一個名字，不需要為兩個人的關係去定義，而是我感受到那個情感，很紮實地存在。這就是我看這部電影最大的滿足。所以我反而覺得屬於特別的愛。」

▲ （《關於我和鬼變成家人的那件事》海報）

與拍檔合作

問到二人今次合作有甚麼感受？

許光漢和林柏宏隨即互笠高帽，許光漢指林柏宏是一個很專業的演員，「我覺得很自然就發生，把角色的狀態帶到現場，看看有甚麼碰撞，或是甚麼化學反應。今次對演員來說是很大的樂趣。」

林柏宏則很欣賞對方在拍這部電影之前做的功課，「他勇於挑戰各式各樣的角色，我看劇本時就想許光漢要做這些事情，我是很期待跟他合作。從我們兩三個月前的準備和排練，看到他的投入。正式開拍時就覺得他非常辛苦，在拍我們的戲時，他亦要自己一個演一次，跟空氣演，還有大量的動作戲。所以我覺得他的外在，身體的辛苦，還有這個角色的內在，我覺得他都很捧！跟他合作很過癮。」

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至於跟王淨合作感覺如何？

林柏宏笑謂：「我都沒看她，應該是她沒看我才對。我一直盯着她，整部電影都沒跟她對到演。我一直有故意鬧她，故意靠她很近，故意在她耳朵邊講話，想要影響她，這樣讓觀眾覺得特別衝擊。王淨要忍很辛苦。車子上大家都有少少笑場。」

許光漢透露笑場有很多，「其實情緒都很高脹，可能要自己對着空氣演，會有種神經病的感覺。車子很小，但我們要塞進車內。」

如果下次再合作會想演甚麼？

林柏宏隨即謂：「下一次相遇就看誰來當狗！」

許光漢覺得：「下輩子是兩頭狗，當狗不差！」

期待二人下次再合作！

記者：梁樂欣

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