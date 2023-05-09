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【昂坪360】72小時突發送纜車門票　讚好專頁及遊戲帖文有機會獲獎  

社會 22:02 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

昂坪360推出限時遊戲，得獎者有機會贏取標準車廂門票2張。（資料圖片）

最近5月踏入旅遊淡季，長假期又已過，主題景點都想辦法吸客。昂坪360今晚（9日）推出「昂坪有禮｜72小時突發送纜車飛」活動，即日起至本月12日（周五晚上11時59分） ，參與其facebook遊戲活動，即有機會贏取標準車廂門票2張。

第一步：讚好（Like）「昂坪360 Ngong Ping 360」 Facebook 專頁及「昂坪有禮｜72小時突發送纜車飛」帖文​

第二步：標註最想同哪一位去昂坪及寫下原因

昂坪360推出限時遊戲，得獎者有機會贏取標準車廂門票2張。（昂坪360圖片）

昂坪360表示，限時內完成上述步驟，大會將挑選5位最有心思的得獎者，每位獲得標準車廂門票2張。

得獎名單將於5月19日在「昂坪360纜車 Ngong Ping 360 Cable Car」 Facebook專頁公佈。而得獎者需於結果公佈後2天內聯絡昂坪360安排領獎，逾期作棄權論，不設補領。詳情可參閱條款及細則
 

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責任編輯：吳雋妍

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