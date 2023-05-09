【學習差異】佛教聯會與教大推免費「小一入學英文評估」程式　提升屬校小一新生英語水平

▲ 佛聯會會屬7小學新學年投放千萬元打造「創新英語學習系統」，與教大研發「小一入學英文評估」應用程式。（左四）佛教慈敬學校校長范秀琪、（左八）佛聯會學務顧問李玉枝、（左九）教大協理副校長（學術質素保證）兼心理學系副教授楊少詩。（梁偉榮攝）

每間幼稚園的教學模式都不同，以致小一生存在學習差異，學習非母語上更為困難。故佛教聯會屬下7間小學將由新學年起，投放千萬港元發展英文科，並聯同教育大學推出免費「小一入學英文評估」應用程式，評估小一新生的英文能力，針對性找出學習上的強、弱項，以配合教師進行跟進工作，以提升英語水平，順利升讀心儀的英文中學。

小一新生需於7至8月的「小一適應日」，花15至30分鐘以平板電腦進行筆試及口試，其中涉及8大範疇，包括字母辨認、詞彙、句子理解、語音意識、日常溝通（簡單指令）、日常溝通（對答）、單字朗讀及綜合分數；校方將於10月取得紙本報告，了解學生的強、弱項，再作跟進，其後亦會安排學生於期末再進行後測，檢視進度。

研究團隊曾於2021年試行應用程式，全港10間小學有810名小一生完成2次評估，當中相距3個月，結果顯示參加者於第2次評估的平均分達69分（總分為123分），較第1次的56分高13分，高出逾2成。

其中，佛教慈敬學校有參與研究，校長范秀琪指，評估內容全面，獲得相關評估報告亦有助掌握學生的英語水平及學習難點，包括發現大部分學生在朗讀詞彙時，未能正確讀出以「t」及「s」為尾音的字；她認為，這樣有助教師重新調節及設計教學資源，並安排針對性的小組活動，協助不同能力的學生學習英語，提升學習動機。

協助研發的教大協理副校長（學術質素保證）及心理學系副教授楊少詩認為，比起完成實體試卷，學生較易接受遊戲及多媒體形式的評估模式，亦較為不抗拒；她亦稱，該評估較坊間評估仔細及到位，不只專注讀、寫、聽、說4大能力，更關注學生字母辨認、詞彙等基礎能力。香港佛教聯合會學務顧問李玉枝則指，教師可據結果調整課堂內容，並為學生安排「拔尖補底」訓練，她期望藉此拉近學生的學習差異，幫助貼近年級水平。

記者︰梁凱婷

