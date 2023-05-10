立法會議員注意！　新版答問會特首或反客為主「考牌」

▲ 特首李家超上月率港府官員及立法會議員赴廣州等地考察。（政府新聞處圖片）

特首李家超重視行政立法互動，昨日主動將「特首答問會」，升級為「互動交流答問會」。有知情者透露，李家超早在個多月前，已在構思新版答問會，新規則下料有多項新變化，提醒議員，未來除了要想如何質問特首、發表高見，還要積極「溫書」，事關特首隨時會抽查「考牌」。

過往的答問會，採取「議員問、特首答」模式，記者和市民，眼光都聚焦在特首身上。不過，新的「立法會行政長官互動交流答問會」，改變規則，會上，議員除了可向特首提問，亦可發表個人見解；同時，特首亦不再只答問題，而是可向議員提問，把他們的意見，納入施政考慮。

大灣區之行揭有議員不熟國家規劃？

李家超把首次「互動交流答問會」，主題設為「二十大及兩會精神」，據聞與上月的大灣區考察團有關係。大灣區發展是香港未來重要方向，香港要更好地融入國家發展大局，議員們亦要「熟書」才可積極提建議，不過，據聞有人認為議員們對國家規劃，認識程度不一，認為答問會主題設定為「二十大及兩會精神」，行政立法可齊齊溫書、學習。

有官場中人認為，立法會相關界別的議員，要做好準備，因為特首隨時反客為主，詢問他們意見。

李家超拋出新建議後，議員普遍表示歡迎，不過就希望加時、加次數，不過，消息指，政府初步傾向維持1.5小時，未來有需要再調整。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9