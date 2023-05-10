【校園欺凌】7歲女兒遭同班惡霸欺凌嘲無媽媽　單親爸一舉動教訓網民讚有智慧

▲ 7歲女兒遭同學欺凌，嘲笑她無媽媽，單親爸爸以一舉動教訓對方。（《一步一步的愛》劇照）

單親父母身兼雙親之職，雖然獨力養育孩子不容易，但還是希望給他們滿滿的愛。外國一名單親爸爸在社交平台分享，7歲女兒遭同學欺凌，嘲笑她無媽媽，他以一舉動毫不費力就教訓了對方，獲網民大讚做得非常好。

據英國《鏡報》報道，該名單親爸爸近日在網上論壇Reddit發帖表示，女兒的媽媽離開後，他接管了監護權。他仍在摸索怎樣做一位父親，但一直把女兒的需要放在首位。最近女兒剛滿7歲，他計劃在周末邀請女兒的同學，到家中後院舉行一個小型生日會。

不過，爸爸想起女兒班上的男同學Nick，他是其他家長眼中的問題兒童，很多家長抱怨他欺凌，是一個巨大的惡霸，在上課期間、小息時經常被處罰。爸爸指Nick經常取笑女兒沒有媽媽，讓她大哭起來，他就此跟老師談過，老師答應會處理Nick的問題，並遠離他的女兒。

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拒讓欺凌者參加生日會

女兒的生日臨近，他為女兒邀請班上幾乎所有同學來參加生日會，但決定不邀請Nick。有一天他接女兒放學後，Nick的媽媽找他對質，他猜Nick因沒收到邀請卡而投訴。Nick的媽媽氣憤指這原本是兒子與同學相處，並修補關係的大好機會，他卻不邀兒子參加生日會。

爸爸告訴她，她原本有幾個月時間來處理兒子的行為問題，但她一直懶理，現在才試圖與同學打好關係，尤其想跟他的女兒做朋友為時已晚。爸爸寫道︰

她只是一直說我應該為自己感到羞恥，因我沒利用這個機會，讓女兒上一堂學習同情心的寶貴課堂。

網民︰女兒知道有爸爸支持

不過，最後他還是拒絕邀請Nick，女兒根本不想Nick參加她的生日會。他稱從來沒有和這樣的父母打過交道，不知自己處理得是否適當。網民一面倒讚賞他有智慧地擊倒欺凌者，對方與父母才應該上一堂課。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳