【恐怖事故】陪產爸目睹醫生接生粗暴扯斷女嬰頭顱　院方迫保密：願付喪葬費

▲ 陪產爸目睹醫生粗暴接生，扯斷初生女兒頭部。（示意圖，iStock圖片）

懷胎10月辛苦誕下孩子，卻因醫療失誤導致小小生命逝去。巴西近日有醫生為一名33歲產婦接生時，竟扯斷女嬰的頭，陪產的丈夫全程目擊恐怖事故，事後醫院還試圖以支付喪葬費，強迫受害夫婦簽署保密文件，夫婦氣憤地前往警局報案。

據外媒報道，事發於巴西東南部米納斯吉拉斯州美景市的一間醫院，懷孕28周的33歲孕婦拉妮莉（Ranielly Coelho Santos）因擔心高血壓問題，在3月24日起住院接受觀察，並於5月1日在醫院進行催生，她的丈夫和母親全程陪產。

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丈夫維克多表示，他親眼見到女兒出生，嬰兒很明顯有眨眼和動嘴的動作，證明出生時人是活著，然而醫生卻一用力，當場扯斷了嬰兒的頭，

妻子當時沒力氣了，醫生試圖把嬰兒拉出來時，整個人還爬到她肚子上。

拉妮莉亦控訴，自己被當作動物對待，醫護人員在女嬰身上覆蓋了一條白布，她和媽媽曾被院方人員阻止看女兒最後一面，最終掀起白布才發現女兒頸部滿是縫線和撕裂傷。

院方事後仍想隱瞞真相，以願意支付死者喪葬費用為由，試圖強迫拉妮莉和家屬簽下放棄調查文件，又指院方已做過屍檢，不需要送往法律部門驗屍，企圖逃避責任。最終拉妮莉拒絕院方要求，並到警局報案，當局目前已對事件介入調查。

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責任編輯：王明芳