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【賭王子女】與四房何猷亨合照為不和闢謠　何超蓮婚後首個生日竇驍冇影？

娛樂 10:28 2023/05/10

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

何超蓮與四房何猷亨貼頭合照為「何家不和」闢謠。

賭王三房千金何超蓮與內地小生竇驍，於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖舉行5千萬世紀婚禮，童話式出嫁令人羨慕。

最新影片推介：宋芝齡專訪

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【賭王千金】何超蓮爆3年前已訂婚　被竇驍廿蚊戒指打動芳心

粉碎三四房不和傳聞

剛榮升為人妻的何超蓮昨日（5月9日）32歲生日，婚後第一個生日撇下新婚老公竇驍，獨自在港與龍鳳胎弟弟何猷啟慶祝。

生日派對上出席的都是親密好友，擔任姊妹團成員的李蘊亦有現身。除壽星仔何猷啟，另一位弟弟、四房長子何猷亨也有出席一同慶祝。

壽星女何超蓮戴上「HAPPY BIRTHDAY」頭箍，親自揸機來個三姊弟selfie，頭貼頭合照可見姊弟感情融洽。這張相片徹底地為早前爆出的「何家不和」傳聞闢謠。

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【賭王千金】何超欣未為何家不和傳聞影響心情　激罕Deep V上陣與谷愛凌鬥性感【多圖】

超欣不知超蓮結婚

事源，早前四房幼女何超欣接受訪問時，表示不知道何超蓮與竇驍結婚，更冒出一句「誰結婚我都會恭喜」，「何超欣不知道何超蓮竇驍結婚」一度登上微博熱搜榜，隨即被網民指姊妹不和。

事後何超欣激動發文，怒斥有人惡意製造謠言：「移花接木造一個『何家人不和』的輿論。」、「我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是甚麽樣的用心。真的很壞。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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