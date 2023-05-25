港大iDendron Gear Up計劃支援初創公司　廢物回收實踐綠色生活

當科技遇上環保，除了讓廢物得到第二次生命，亦可令我們的回收系統更方便。兩間本地初創公司Green Ashes以及GrinBean，透過香港大學創新及創業中心（iDendron） Gear Up創業種子基金培育計劃，期望能夠將研發的產品和服務拓展至全港，以至大灣區、東南亞甚至全球。

iDendron於2021年推出Gear Up計劃，是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構，為年輕人提供創業支援及孵化服務，以及資本資助，協助年輕人實現初創夢。

環保活性碳 以松針、稻殼取代煤

Green Ashes聯合創辦人Jason的創業念頭源自一位教授朋友研發的可持續活性碳，「現時這行對環保的關注有待加強，令我很想改變現狀以及未來的方向。」比起傳統使用的煤，Jason採用農林物料，如松針、稻殼製成活性碳，提供更加環保的選項。環保活性碳同時也降低了開採及運輸成本，以及減少碳排放。

▲ Green Ashes的聯合創辦人Jason遠赴印度探訪Ｒ＆Ｄ團隊，考察研究成果 (圖左)。枯萎的松針（Green Ashes製作環保活性碳的原材料），它們為當地引致山火的主要成因。(圖右)

Green Ashes創業初期亦曾遇上被拒絕投資的情況，Jason表示iDendron有資助計劃、專業人士指導和其他支援，提供不少實用的建議，讓他有更清晰的方向。Jason計劃成為大灣區創科基地的一分子，優化產品雛型，將不同種類的農林廢料轉化為環保活性碳，並推廣至不同行業如淨水和空氣淨化等等；眼見市場有擴大趨勢，需求及應用亦正在增長，公司成長後他希望再進一步，把業務拓展到海外。

▲ 經活性碳過濾的前後對比，可用作過濾污水和空氣。

智能系統 分辨多種回收物

GrinBean研發的綠色產品則是智能回收，聯合創辦人James和其拍檔原本打算利用光譜儀分辨多種回收物，經反覆嘗試及修改後，現時以機器視覺配合傳感器就可以分辨不同類型的回收物，包括如PET、HDPE等的塑膠。

▲ 自動分類回收機運用機器視覺辨識回收物種類，然後以機械方式分類。

▲ 回收機早前曾在大學校園進行測試以作改良。

James指中國和東南亞地區對可持續發展的關注，以及廢物回收都有更深入認識，令他抱持樂觀態度。他期望事業擴闊到大灣區的話，能夠尋找生意合作夥伴。James認為計劃讓一班企業家不再孤單，從投資者及政府雙方得到越來越多的支持，「讓正在創業的大家更有動力，因為很多人都會分享他們的營運哲學，和如何繼續經營一盤生意。」

提供多元化創業支援

香港大學科創中心 (HKU Techno-Entrepreneurship Core) 旨在協調大學的創業資源和促進研究驅動的創業計劃。iDendron 現時為港大科創中心的一部分，作為企業家社群的樞紐，各方面為初創企業提供支援，包括種子基金、導師配對、工作空間、與其他初創公司交流、法律諮詢服務等，致力培育他們茁壯成長，進而在本港，以至大灣區及世界各地發展，推動社會不斷進步。

（特約）