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【老店結業】CHICKEEDUCK童裝店6月30日全線結業　周小龍斥：大陸供應鏈俾人斬斷

社會 09:47 2023/05/10

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CHICKEEDUCK童裝店6月30日全線結業。（Facebook Chickeeduck）

商人周小龍旗下童裝店CHICKEEDUCK昨日（9日）在社交平台宣布，最後一間分店銅鑼灣店將於6月30日後正式結業，網店亦同時停止營運。

發言人表示，結束經營33年的品牌是一個極其艱難的決定。他指在這段經營歷程中，一直致力於提供最好的產品和服務。他們熱愛品牌，同時亦都感受到大家對品牌同樣的愛。發言人亦感謝大家一直以來的支持、信任和愛護。

周小龍亦於深夜在社交平台解釋結業原因，指他亦對結業感到不捨，但因大陸供應鏈被切斷，其他東南亞國家供應鏈亦不斷被騷擾：「我哋覺得實在太無謂，我亦都唔想叫同事繼續掙扎落去。」

周小龍又感謝大家33年來的支持，表示能夠為香港出到一分綿力，係他的榮幸，即使有機會再做選擇，「明知有今日嘅結業後果，我都一樣係會咁樣做」。

CHICKEEDUCK在1990年成立，曾經先後在香港多個大型商場均設門市。自2020年起，CHICKEEDUCK因政見問題引起爭議，包括先後在分店入面擺放「香港民主女神雕像」以及劉曉波雕像而被人要求搬走。

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記者：黃穎津

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