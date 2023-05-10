【惡狗傷人】荃灣夫婦遭唐狗咬傷　男傷者指一家四口曾先後被咬

▲ 荃灣一對中年夫婦在外出上班時，遭鄰居飼養的唐狗撲出襲擊。二人受傷送仁濟醫院治理。（資料圖片）

今日（10日）上午7時許，荃灣新開田村一對中年夫婦在外出上班時，遭鄰居飼養的唐狗撲出襲擊，男事主遭咬傷，妻子受驚跌倒受傷。救護員接報到場替夫婦二人敷治，然後送往仁濟醫院治理。男傷者指，連同今次，一家四口已先後被此惡犬咬傷。

警方稱，受傷夫婦分別姓鍾（65歲）及姓余（61歲），他們途經鄰居住所外，鄰居飼養的唐狗撲出，女事主躲避時跌落斜坡，男事主則被咬傷手腳和腰。狗主的菲律賓女傭稱，她擬清潔時打開家門，不料唐狗衝了出去，在得悉事件後，女傭連忙走出來制止惡犬。

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鍾先生表示，咬人惡犬是鄰居半年前起飼養，該鄰居並不經常回來，主要由女傭看管；當時鄰居曾說，狗狗體弱多病「要走動吓」，因此放養，隨牠在村內四處走動。惟鍾先生本身亦有養狗，兩犬曾經打架，他和鄰居也因此起口角，互有嫌隙。

鍾先生指，一家四口已先後被此惡犬咬傷。第一次是半年前，惡犬咬傷妻子的臀部，報警後因為沒有明顯傷痕，警方列糾紛處理；第二次是個多月前，長子被牠咬傷手腳；第三次是兩周前咬傷細仔，至今日他也不能倖免。他曾經向漁護署投訴狗隻沒有綁好，但署方回覆指狗隻不足20公斤，不屬於大型狗隻，不受相關法例約束。

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