  • 24°C
香港時間 : 2023510日 (週三) 12:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【惡狗傷人】荃灣夫婦遭唐狗咬傷　男傷者指一家四口曾先後被咬

社會 10:10 2023/05/10

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

荃灣一對中年夫婦在外出上班時，遭鄰居飼養的唐狗撲出襲擊。二人受傷送仁濟醫院治理。（資料圖片）

今日（10日）上午7時許，荃灣新開田村一對中年夫婦在外出上班時，遭鄰居飼養的唐狗撲出襲擊，男事主遭咬傷，妻子受驚跌倒受傷。救護員接報到場替夫婦二人敷治，然後送往仁濟醫院治理。男傷者指，連同今次，一家四口已先後被此惡犬咬傷。

警方稱，受傷夫婦分別姓鍾（65歲）及姓余（61歲），他們途經鄰居住所外，鄰居飼養的唐狗撲出，女事主躲避時跌落斜坡，男事主則被咬傷手腳和腰。狗主的菲律賓女傭稱，她擬清潔時打開家門，不料唐狗衝了出去，在得悉事件後，女傭連忙走出來制止惡犬。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

鍾先生表示，咬人惡犬是鄰居半年前起飼養，該鄰居並不經常回來，主要由女傭看管；當時鄰居曾說，狗狗體弱多病「要走動吓」，因此放養，隨牠在村內四處走動。惟鍾先生本身亦有養狗，兩犬曾經打架，他和鄰居也因此起口角，互有嫌隙。

鍾先生指，一家四口已先後被此惡犬咬傷。第一次是半年前，惡犬咬傷妻子的臀部，報警後因為沒有明顯傷痕，警方列糾紛處理；第二次是個多月前，長子被牠咬傷手腳；第三次是兩周前咬傷細仔，至今日他也不能倖免。他曾經向漁護署投訴狗隻沒有綁好，但署方回覆指狗隻不足20公斤，不屬於大型狗隻，不受相關法例約束。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【虐待動物】觀塘工廈疑有貓隻遭虐待　警帶走一名黑布蒙頭男子協助調查
18:09 2023/02/26
【虐待動物】觀塘工廈疑有貓隻遭虐待　警帶走一名黑布蒙頭男子協助調查
【行山注意】港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇　漁護署教3個特徵認毒蛇
11:01 2023/04/16
【行山注意】港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇　漁護署教3個特徵認毒蛇
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
11:38 2023/05/02
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序

你可能感興趣

【虐待動物】觀塘工廈疑有貓隻遭虐待　警帶走一名黑布蒙頭男子協助調查
18:09 2023/02/26
【虐待動物】觀塘工廈疑有貓隻遭虐待　警帶走一名黑布蒙頭男子協助調查
【行山注意】港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇　漁護署教3個特徵認毒蛇
11:01 2023/04/16
【行山注意】港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇　漁護署教3個特徵認毒蛇
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
11:38 2023/05/02
【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序
漁護署 仁濟醫院 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
17:49 2023/05/09
【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
12:08 2023/05/09
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審
13:29 2023/05/09
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審