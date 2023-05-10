【冷氣病】高溫下外出買餸回家即開冷氣+風扇降溫　男子突血壓飇升半身無力證急性中風

香港夏天天氣炎熱，不少人從戶外回到家中便急不及待開冷氣，但卻不知這做法隨時有中風危機。越南一名49歲男子早前從外面市場買菜，由於身上已汗流浹背，於是一回家便馬上「冷氣加電風扇」狂吹降溫。豈料，僅僅數分鐘，男子便發現自己左半身麻木乏力，被緊急送院後才發現是急性中風所導致。

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根據當地傳媒報道指出，該名男子是一名「住家男」，時常會幫妻子去菜市場買菜，即使天氣炎熱，他亦無改這習慣。日前他照慣例前往市場，買完菜後大約下午1時許回到家中，經過戶外高溫日曬，因此汗流不停的他回家後，首要事情便是開行「冷氣加風扇」狂吹，希望用最快的速度降溫。但僅僅過了數分鐘，男子便察覺異樣，不但頭痛、頭暈，更發現自己左邊嘴巴有麻木感，左半邊身也開始無力。本身是高血壓病患的他立即自行量度血壓，竟發現血壓已升到150/100mmHg，需要立刻服用降血壓藥，並緊急送院。

經醫生檢查後，男子被診斷為急性中風，需要立即施打溶解血栓的藥物，避免男子發生癱瘓，避免演變成急性腦梗塞，急忙、加重腦血管閉塞的情況。慶幸地，由於送院及時，經過一周的藥物治療後，該名男子已經恢復九成，可以恢復正常工作與生活。

胡志明市三英綜合醫院神經內科專科醫生Hoang Tuyet Suong表示，患有高血壓、糖尿病、高血脂的人，夏天要注意溫差過大的問題，同時也要工作、高壓、失眠等情況，因為以上種種均是導致高機率中風的因素。

長時間吹冷氣嚴重可致面癱中風

本港註冊中醫師謝和曾表示，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，即有機會出現「冷氣病」。如由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，明顯的溫差轉變容易令身體受冷，難以一時間適應。而長時間吹冷氣，亦可導致稱為貝爾氏面神經麻痹的臉部癱瘓。

3大貼士對抗冷氣病

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責任編輯：羅嘉欣