【學好英語】佛聯會投放千萬發展7小學英文科 電子評估小一新生英文水平

香港佛教聯合會7間小學，將於新學年投放約1000萬元於英文科發展，包括聯合香港教育大學新開發「小一入學英文評估」，用作評估小一新生的英文能力。期望學生在完成6年小學生活後，均能掌握日常英語的溝通能力，以及達到升讀英文中學的英語水平要求。

影片推介：

香港佛教聯合會學務顧問莊聖謙及李玉枝表示，鑑於目前各間幼稚園在學與教方面各具特色，本港升小一學童的英語能力存在極大的差異，為本港的初小英語教學帶來很大的挑戰，細看入讀香港佛教聯合會會屬七所小學的學生英語水平，同樣出現類似問題。

因此，香港佛教聯合會的會屬7所小學聯同香港教育大學協理副校長（學術質素保證）及心理學系副教授楊少詩博士團隊合作，為小一新生開發一套全新的「小一入學英文評估」應用程式，評估內容包括字母辨認、詞彙、句子理解、語音意識、日常溝通（簡單指令）、日常溝通（對答)、單字朗讀及綜合分數8個部分。

會屬7所小學由下學年起，將率先運用新研發的「小一入學英文評估」，為合共約600名小一新生，進行英語能力評估；日後亦會於每年7月或8月「小一適應日」期間，為入讀的小一新生進行英語評估。預計於每年10月，校方會收到紙本形式的報告，報告中列有個別學生每個範疇的得分，以及參與這個評估總人數的平均分，以便作對比，了解各學生的強弱項。

對於教育局正與各辦學團體溝通，商討及規劃學校發展方案，例如合併學校，佛教聯合會學務顧問兼佛教慈敬學校校長莊聖謙表示，與教育局一直有溝通，該會各小學現時並無收生壓力，強調一切以學生學習及成長利益為先，看不到佛教聯合會各小學有合併的需要，亦沒有條件合併，又稱只要做好辦學，自然能夠增加收生吸引力。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

記者︰黃存新