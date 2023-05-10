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【洪欣離婚】洪欣帶大仔改跟自己姓？　張鎬濂心情疑未受父母婚變影響

娛樂 11:35 2023/05/10

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

有傳洪欣帶大仔改跟自己姓！

洪欣在本月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻。洪欣與張丹峰的離婚原因令外界好奇，大多估計與男方「偷食」前經理人畢瀅有關。

二人的婚變風波成網民焦點，「男主角」張丹峰日前再次現身社交網，神情輕鬆地食燒肉。至於洪欣一方，有傳她帶兒子改跟自己姓，誓與張丹峰劃清界線！

【洪欣離婚】張丹峰疑與畢瀅繼續來往　傳負心漢陪「小三」懶理女兒生病

張鎬濂改姓「洪」？

洪欣在2000年懷孕，為莫少聰生下兒子莫鎬廉，自洪欣在2009年與張丹峰結婚後，兒子也改姓張。

有網民爆指在相關單位工作的朋友，目睹洪欣與兒子改姓氏，並改姓「洪」。消息傳出後，有網民認為洪欣做了最明智的決定。

而洪欣為張丹峰誕下女兒張晞彤，或許就未受改姓氏一事影響。

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張鎬濂騷靚相

張鎬濂似乎未受父母婚變一事影響心情？他在5月8日下午，在微博分享一系列自己的靚相，並在帖文中寫道：「#今天很wow#」。

同時有網民紛紛留言：「你没有改姓嗎？應該姓洪啊」、「還好嗎？」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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