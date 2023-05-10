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【峇里島雙屍命案】內地情侶全裸伏屍酒店案　女死者身份曝光最後帖文與男星有關

娛樂 12:57 2023/05/10

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內地情侶全裸伏屍峇里島酒店案，女死者生前最後帖文與這男星有關。

印尼峇里島於5月1日發生雙屍命案，一對年輕中國情侶在一間五星級酒店內赤裸離奇慘死。男死者被發現時全身滿布血漬，女死者則是倒臥於酒店房間內的浴缸。

據了解，兩具遺體經法醫初步檢驗，25歲男死者的頸部及下肢位置，均有利器割傷的痕跡。而女死者胃裡殘留不明液體，頸部有明顯勒痕。

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救

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生前美照曝光

由於事件非常觸目，不少網民其後紛紛化身「人肉搜索」，將女方社交帳號起底。女死者為22歲Cheng Jianan（音譯），據悉是尚未畢業的大學生，其外貌清秀、身材高挑，拍照更擁模特兒風範。

其小紅書帳戶有不少周遊列國的照片，可見女死者生前熱愛旅遊，而且愛以時尚打扮，生活疑無受經濟壓力影響。

而其離世的男友亦不時出現於相片之中，兩人感情似乎十分美滿。不少網民看過照片後慨嘆：「真的是紅顏薄命。」

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【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐

生前為周杰倫粉絲

此外，女死者生前似乎是台灣天王周杰倫粉絲，其小紅書最後一個帖文，正正上載周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會新加坡站的海報，公開招買兩張前排的門票。

可惜現在已經離開人世，網民在帖文下留言「願安息」、「一路好走」，希望早日破案讓死者沉冤得雪。

女死者生前最後一個帖文，公開招攬周杰倫演唱會門票。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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