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【另類插班生】老師放下教鞭穿起校服當插班生 明道小學：以同理心了解學生需求

親子 11:22 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

穿上校服的老師，與同學們更能打成一片。

過去一個月，港澳信義會明道小學 (下稱明道小學) 每天都有幾位插班生入讀不同的班別，因為明道小學進行了「影隨學生計劃」，老師們會放下一天的日常工作，全日以學生身份回校上課，以學生第一身角度，設身處地體會同學的校園生活。

「影隨學生計劃」為明道小學老師締造體驗式學習機會，老師甚至會穿上校服變為學生，與同學們一起集隊、小息、午膳、上課、放學……全情投入體驗學生的學校生活和課堂學習，理解他們的感受。

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老師深入了解同學需求

明道小學表示，透過這種方式及隨後的反思，可以令老師更能以同理心了解學生的需求，進而深入地檢視教學設計及課程規劃等安排，例如：小息時間是否足夠學生休息？課堂設計是否能啟發學生？學生的個別差異能否獲得全面照顧？

學生全日上課的學習成效……這些都有助教師發現問題，然後提出解決方案，並在往後的教學工作中更有效地關注學生的學習情況和提供支持。這次為期一個月的「影隨學生計劃」讓明道小學老師更明白學生學習的需要。老師也上學！真是一次別具意義的專業發展。

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