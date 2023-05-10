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【珍惜生命】黃大仙天水圍兩婦吊頸　均送院不治

社會 10:52 2023/05/10

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

89歲姓萬老婦，懷疑在彩雲邨白虹樓一單位以尼龍繩上吊。送聯合醫院後不治。（資料圖片）

天水圍及黃大仙昨晚分別發生上吊自殺案，兩名吊頸女子均告不治。

昨日（9日）晚上7時半左右，警方接獲一名男子報案，指其53歲姓冼妻子，離開天水圍天葵路3號嘉湖山莊麗湖居住所後便告失蹤，於是報案求助。救援人員接報到場搜查，發現冼婦在上址一梯間懷疑以頸巾上吊，人員將其解下，惟於現場被證實死亡。警方在現場檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定。據悉，事主生前患有情緒病。

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晚上9時10分，警方接獲一名男子報案，指其89歲姓萬母親，懷疑在彩雲邨白虹樓一單位以尼龍繩上吊，並已將她解下。救援人員接報到場，萬婦昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。警方於沒有現場檢獲遺書，死者死因有待驗屍後確定。據悉，事主生前有長期病患。

-----------

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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記者：解青羽

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彩雲邨 情緒病 自殺 黃大仙 長期病 嘉湖山莊 天水圍

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