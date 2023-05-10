【遺產爭議】孝順二仔照顧9旬父獲贈千萬遺產　大仔細仔眼紅怒告遺囑無效結果出爐

▲ 大仔和細仔沒有盡照顧父親的責任，卻意圖分遺產。（iStock圖片）

手足為爭遺產而反目的情況屢見不鮮，日本一名9旬大地主老翁育有3名兒子，惟大仔和細仔長年在外地工作，只有二仔夫婦留家照顧父母，老翁便立遺囑將大部分遺產留給二仔，直至老翁離世後，另外兩名兒子見自己只分得少量現金便告上法庭，要求遺書無效，最終敗訴。

綜合日本媒體報道，日本一名60多歲的男子廣瀨孝則（化名），是三兄弟中的二仔，其家族自祖父一輩以來，就是當地有名的大地主，父親靠著繼承的土地，以及經營加油站、倉庫業務生意等，總資產約2億日圓（約1160萬港元）。

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孝則的哥哥和弟弟都在外地打工，甚少回家，哥哥一早表明無意繼承家業，離家上大學後不曾協助打理家族生意，只在過年才回家，而弟弟也一樣在大城市就業和成家立室。

孝則是唯一留在父母身邊的兒子，結婚生子後仍與父母同住，順理成章繼承家業。父親離世前亦由孝則夫婦照顧，父親十分信任他們，甚至將自己的存摺交給孝則夫婦保管。

立遺囑大部分遺產留給二仔

不過，在父親80多歲退休時，孝則的兄弟就開始謀住家族財產，不時詢問相關問題，此舉觸怒了父親，更明言沒有遺產要留給大仔和細仔。他與律師和稅務會計師商議後，立下遺囑表明將大部分遺產留給孝則夫婦平分，另兩名兒子僅獲少量現金。

父親在90歲時離世，遺書在他離世後才公開，大仔和細仔錯失大筆遺產非常不滿，於是告上法庭，宣稱父親立下遺囑時處於認知障礙症狀態，心智能力正在下降，藉此讓遺囑失去效力。

不過，孝則夫婦作證，年邁的父親僅行動不如以往靈活，但晚年生活自在快活，而且與他人對答亦流暢；而且父親是在律師和稅務顧問見證下立遺囑，個人意志非常明確，簽名和蓋章亦無偽造嫌疑，更重要是有拍照和錄影證據，因此大仔和細仔最終敗訴，只能後悔在父親在世時，沒有多關心老家的狀況。

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責任編輯︰王明芳