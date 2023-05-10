【惡意播毒】缺德男商場高空向嬰兒車吐口水　4個月大BB疑中招翌日肚瀉

▲ 內地2名缺德男在商場高空向嬰兒車吐口水，4個月大BB翌日肚瀉。

不少疾病都可透過飛沫傳播，亂放「飛劍」吐口水的行為跟「播毒」一樣。內地有媽媽推著嬰兒車帶BB行商場，有口水落中BB車，CCTV發現有2名缺德男刻意從高空吐口水。而4個月大BB翌日肚瀉，懷疑是被唾液中的病毒傳染。

據內地《九派新聞》報道，王女士於8日（周一）在四川成都龍泉驛區吾悅廣場，當時她和老爺奶奶推著BB車行商場，突然間有白色的東西從樓上掉下來，落到嬰兒車上，翻開一看是一大泡口水。當下媽媽立即向上望，但沒有發現可疑人。

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CCTV揭2男吐口水

媽媽當時報警，警方前來並查看商場1至5樓的監控影片，查看CCTV時，發現兩名穿白衣的年輕男子從商場3樓高處吐口水，他們向樓下張望，似是發現BB車，接著吐了口水之後笑著跑開。

媽媽很氣憤，表示涉事小伙子明明看到他們在下方，刻意當他們為目標去吐口水，很過分、沒素質。然而，警方卻表示就算找到涉事兩名男子，也只能進行批評教育訓話。

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4個月大BB事後生病

最令媽媽氣憤及心痛的是，只有4個月大的BB沒有甚麼抵抗力而病了。

那麼小的娃娃，我們的娃娃第二天開始拉肚子，不確定是因為他們口水導致，還是其他，我肯定希望他們能當面道歉。

據了解，中口水的當天，家人回家後立即為BB洗澡，並消毒衣物和嬰兒車，而第二天BB開始拉肚子。此外，王女士一家近日亦開始感冒，也不清楚是否跟吐口水者有直接關聯繫。

網民看過有關報道，心痛「無辜嬰孩遭殃」，斥責兩男沒公德心，「太過分」、「惡意傳播疾病病毒」，只是批評教育去訓話便宜了他們，要嚴懲他們。

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責任編輯︰王明芳