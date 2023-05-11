【動畫教學】培僑書院提升資訊素養 教學生自製動畫抗網絡欺凌

互聯網已經成為日常生活中不可或缺的一部分，現在的孩子們越來越早地接觸到網絡和社交媒體，卻並不一定能夠辨識真假消息，更不知道如何避免網絡欺凌等問題。為了提高學生的網絡安全意識，以及推展國民教育及媒體資訊素養教育，培僑書院小學部在2022至2023學年向教育局申請了「我的行動承諾」加強版撥款計劃，並成功獲得優質教育基金資助，進行「活用動畫教學，培育資訊素養」跨學科學習計劃。

這個計劃旨在透過推行與國民教育和國家安全教育相關的學習活動，加強學生的國民身份認同，同時透過推行與媒體和資訊素養教育相關的學習活動，提升學生辨別資訊真偽的能力，建立慎思明辨的能力。小學四年級學生們參與了這個計劃，通過學生講座和工作坊、校本專業支援、發展校本學與教資源以及參觀或主題式體驗活動等方式，讓學生了解這些問題的存在和解決方法。

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製作一分鐘的動畫

在這個計劃中，學校與外界服務供應商合作，運用動畫軟件ANIMAKER製作一分鐘的動畫。動畫教學能夠提供學生們生動有趣的學習體驗，也可以幫助學生們更好地理解和記憶所學知識。 ANIMAKER是一個簡單易用的軟件，使學生們可以在圖庫內選出各種元素，並自由組合成生動的動畫作品。

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透過ANIMAKER製作動畫，學生們可以利用常識科教育的識知，預先設計故事板，想好鏡頭畫面的方向和感覺，然後根據設計好的故事板，運用ANIMAKER中提供的素材進行製作。學生們可以錄製自己的聲音作為動畫人物的對白，這有助於提高學生的表達能力和創造力。

開放日展示學生作品

在學生完成動畫製作後，學校會進行評估和展示。評估的標準包括動畫的內容是否清晰明確、是否能夠生動形象地展現出資訊素養相關的主題、是否能夠引起觀眾的注意力等。展示方面，學校會在學生的家長會、學校開放日等活動中展示學生的作品，讓更多的人了解這個教育項目的內容和目的，並且鼓勵學生們在此基礎上進一步探索和學習。

透過這個跨學科的學習計劃，學生們不僅可以提高資訊素養，學習如何辨識真假消息，以及如何保護自己不受到網絡欺凌的傷害。同時，透過動畫製作的方式，學生們可以發揮自己的創造力和想像力，讓自己的思維和表達能力得到進一步的提升，為未來的發展打下堅實的基礎。

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