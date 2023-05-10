【東張西望】惡霸夫婦長年滋擾造出恐怖行為 　梁敏巧夠膽上門採訪被「問候」冇有怕

▲ 真係好夠膽！

《東張西望》經常為市民解決問題，從而引起城中關注！昨晚（5月9日）《東張西望》收到住在天水圍的觀眾「黃太」報料，指受到同層的一對夫婦長年滋擾，造出不同驚嚇行為，令鄰居每日生活在惶恐之中。

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女戶主怪異行為

黃太表示在該屋苑屋住10多年，一直相安無事，直到2018年惡霸夫婦遷入就「出事」。她指有一晚10時許被人按門鈴，她翻查防盜眼的影片中見到女戶主原本穿上背心的衣物，在走廊上行來行去，之後愈穿愈少，最後更裸體在多家人門前轉來轉去似照鏡， 行為匪夷所思。

黃太當時曾經報警，而該女戶主就一時拿長棍在走廊行，一時拿平底鑊，令她不知如何做好，原來該名女戶主試過在深水埗不滿69歲婆婆擺檔，雙方爆發罵戰，有人就發難扑穿婆婆個頭；又試過在天水圍一屋苑商場除褲便溺，以及僅穿胸圍、內褲遊街，警方當時到場調查，已懷疑女方精神有問題。

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男戶主大叫又踢水錶箱

及後，黃太指女戶主不知什麼原因下搬離單位，以為終於可以回復平靜，但男戶主開始性情大變，做出許多怪異行為。

他不但大聲鬧人又大叫講粗口，更試過持續發出噪音兩、三小時，雖然不少街坊已多度報警，但仍未能改善問題。

從片段所見男戶主多度踢水錶箱及狂鬧人，有鄰居更曾見過男戶主開門吸煙或上香，導致整條走廊都有煙，因而試過驚動消防上門。

然而，每當有人作出投訴，男戶主的行動就會升級，作出行動報復，黃太指房屋署對男戶主的破壞行為，卻表示不追究，因為沒有損毀，令人激氣。

黃太的女兒直言很害怕：「佢成日喺度大叫，有時我瞓覺時佢喺度踢門。佢有時仲話『殺咗你個女』」，令到她完全不能在家溫習，成績一落千丈。

▲ 男戶主大叫又踢水錶箱 。

梁敏巧被狂鬧表現鎮定

節目組為了解情況，派出主持梁敏巧上門進行採訪，男戶主一聽聞是《東張西望》，便用粗口狂鬧，問到他為何要大叫時，男戶主大罵：「行開啦！唔好騷擾我呀，我報警關你X事。」

至於問到為何要踢水錶箱，男戶主繼續鬧梁敏巧：「假情假義，七情上面，做床上戲啦！」

黃太求助無門

黃太直言已向房署投訊逾百次，但一直沒有人解決，而她指在房署調查期間，未有向黃太派發問卷，令她覺得滋事的戶主受到縱容。

另外，保安亦有駐守該層了解情況，更輪流坐足二十四小時，但保安指只能勸喻對方以及記錄問題，一切只能交給主任處理。節目去信房屋署，已向住戶作出警告及執行扣分。

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