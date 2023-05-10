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【法言人】「功夫新星」容天佑英雄救美騷腿功　抱50磅愛犬跑樓梯練氣

娛樂 11:23 2023/05/10

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容天佑

TVB劇《法言人》本周結局篇，昨晚劇情講Alice（何依婷飾）到電影公司簽約時遭高層Ada（楊梓菁飾）「軟禁」，目的是按TK（陳少邦飾）要求將Alice送到Martin（唐嘉麟飾）手上。

幸好Alice及時察覺危機秘密通知男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾），二人硬闖電影公司勇救Alice並引發連場打鬥，其間「功夫新星」容天佑與打女楊梓菁惡鬥展腿功。

抱50磅愛犬跑樓梯

天佑除了要一打二，更要做出多個「飛腳」動作，包括「高飛腳」、「低飛腳」及「倒掛飛腳」，其中起完低飛腳即緊接起身追趕目標的動作更是盡顯腰力、腳力。

工作人員透露為求盡善盡美，天佑與梓菁事前專誠抽空接受特訓，天佑更一有空便喪谷體能，他說：「呢個場口體力當然少啲都唔掂，所以嗰時只要唔使開工，我都會去gym room度跑步練氣，做重訓鍛鍊肌肉，同埋拉筋慎防拍動作戲時拉傷。」

天佑續指：「如果真係開工開到好攰冇精力再去做運動時，就惟有喺屋企抱住我隻差唔多接近50磅嘅狗仔喺幾層樓梯度來回跑，最緊要練番好條氣，順便當抽時間陪吓隻狗。」雖然「最強腿功對決」

時長只有約分半鐘，監製陳志江透露為求拍出最佳效果，天佑足足打足一日劇組才收貨，天佑事後亦笑言當日收工「攰到冇乜胃口」：「反而食清咗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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