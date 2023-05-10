【危險物品】東京西新井車站咖啡罐裝強鹼突爆炸釀2傷　49歲男子落網：不是故意的

▲ 東京西新井車站咖啡罐裝強鹼，突爆炸釀2傷！49歲落網男子：不是故意的。

外出發現可疑物品要小心提防。日前，日本東京西新井車站內，有一個咖啡罐突然發生爆炸，並造成2名女子受傷。據悉，咖啡罐內裝的是強烈鹼性液體。

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綜合媒體報道，日本時間5月8日下午約4時，東京晴空塔線的西新井車站內，一個被放在自動售票機附近的咖啡罐發生爆炸，途人可聽到明顯爆炸聲響，並聞到一股燒焦味。而咖啡罐上開了數個洞，爆炸後已嚴重變形。現場一名20多歲女子，被罐中不明液體濺到下半身和臉部受傷，她形容被濺到後「感覺熱熱的」；還有一名協助該受傷女子的20多歲女車站服務員，在觸碰到液體後手部受傷。

警方對咖啡罐内液體具體成分進行持續調查，據悉罐内裝的是強烈鹼性液體。

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49歲中國籍男子被捕

警方又從車站閉路電視畫面發現，爆炸發生前1、2分鐘，有一名身穿黑衣的男子在自動售票機購買車票，並遺下咖啡罐，在罐子爆炸後才離開。警方調查黑衣男行蹤，最終逮捕一名49歲的中國籍男子。男子聲稱，咖啡罐内的液體只是他工作期間裝的清潔劑，自己並非故意造成爆炸。

目前，警方循涉嫌「過失傷害」對該男子進行調查；東武鐵道公司表示，涉事的晴空塔線已恢復正常營運。

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責任編輯：羅嘉欣