【入屋搶劫】麻雀友遇劫當場制服14歲刀匪　牛肉刀拍臉：你上嚟打劫講對唔住？

▲ 金髮男子不斷以牛肉刀拍打少年臉頰。（Facebook 走音 zau2 jam1）

旺角日前發生入屋劫案，3名男子突然持刀闖入劫去5名麻雀友一部約值1.3萬元的手提電話、一隻約值20萬元的手錶及一隻約值3,000元的戒指，事後一名14歲少年當場被捕。詳情即看：【下一頁】

事發一刻片段近日於網上流傳，一名懷疑是被搶劫的金髮男子，將另一名懷疑為被捕14歲少年的黑衣男子單手按在行人路欄杆上，並大聲用粗口指罵少年，期間不時揮舞一把懷疑被劫匪用以行劫的牛肉刀。

影片中，金髮男子情緒激動，不斷喝罵少年：「你邊X度架？X你老母！」而少年疑似神情畏縮，相信曾向金髮男子低聲道歉，惟金髮男子拒不接受，期間他又不斷以牛肉刀拍打少年臉頰，並大聲指罵：「你上嚟打劫講對唔住？」

事件引來多名途人圍觀，當中有人持手機拍攝，金髮男子當即拉下少年臉上的口罩，大聲呼喝：「影住佢除口罩啊！」

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影片亦引起大批網民關注，有人表示：

細路仔，打一鑊放生啦，佢都夠薑嘅

叫條金毛收咗個細路做契仔，以後出入跟住契爸爸揾食學下嘢攞多啲經驗先啦！

無做足功課就去打劫，真失敗！

牛肉刀都蝕埋

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記者：黃穎津