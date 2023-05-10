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【恐怖意外】男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過　雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡

健康 13:21 2023/05/10

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過，雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡。

台灣台中市一個貨櫃場周一（8日）發生恐怖意外，一名58歲貨櫃車司機遭剷車撞倒，再被捲入車底輾過，雙腳被壓斷，送院搶救不治。警方以過失致死罪拘捕涉事鏟車司機，意外詳細原因仍有待進一步調查。

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據車Cam片段顯示，該名男子在貨櫃場內疑似邊走邊講電話，未有留意到一輛鏟車從右後方駛出，隨即遭撞倒，鏟車司機亦懷疑未發現男子，繼續行駛並將其捲入車底，男子的雙腳被輾斷，嚴重扭曲變形，狀甚痛苦，但仍有意識。

點擊下圖看事發經過（圖片或會引起不安）：

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不過，男子被送抵醫院時已失去呼吸心跳，大腿以下開放性骨折，當場已無生命跡象，經搶救後仍因失血過多不治。

警方表示，意外發生於8日下午2時許，58歲的詹姓男子為貨櫃車司機，他下車後前往辦公室途中，遭27歲陳姓越南籍外勞駕駛的鏟車撞倒。

據了解，涉事的陳姓外勞表示，貨櫃場內的鏟車用於堆疊貨櫃，機身較一般工廠的大，行駛過程中疑似視線被遮擋，未有看到死者。

警方目前以過失致死罪將陳姓外勞拘捕，詳細事發原因仍有待調查。台中市勞動檢查處亦表示已派員檢查，如查有違反《職業安全衛生法》部分將予以停工改善，並罰款3萬至30萬元新台幣。

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責任編輯：羅嘉欣

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