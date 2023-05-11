【最強祖母】歷乳癌抑鬱症+孫兒重病殘障　75歲葉麗儀看透生死：開心才健康

▲ 75歲葉麗儀中氣十足。

現年75歲的葉麗儀（Frances），上周六在《十大中文金曲》獻唱《上海灘》等名曲，依然中氣十足聲線洪亮。台上永遠充滿幹勁的她，人生卻飽歷打擊，曾確診乳癌後患了抑鬱症；丈夫因病不良於行，孫兒出生後不幸患腦癌，縱屢歷逆境，葉麗儀從不向命運服輸，活出正面人生。

現時大部分時間住在澳洲的葉麗儀，還是相當掛念香港，去年她被邀演出「第十屆微電影『創+作』支援計劃」其中一部作品《未竟事務所》，更因此獲頒最佳女主角獎，成為她半世紀演藝事業首個演技獎項，令Frances姐喜出望外。

▲ 75歲的葉麗儀，因疫情時沒去理髮店，長了一頭銀髮，但她和丈夫都覺十分好看，就索性保留著。（攝：黃建輝)

只盼走得舒服

微電影中，葉麗儀演一個因愛女離世而意志消沉的母親，並以電腦程式消除對女兒記憶，後來才明白到要學習接受苦痛，方能更珍惜人生。劇情雖屬虛構，卻讓葉麗儀身同感受，幾場內心戲卻是由心而發，真切地悲從中來。

她坦言：「當初聽到這個故事，已被其打動，後來有位剛歷喪妻的朋友看過影片，也是十分感動，亦領會人要好好活在當下的信息。」

葉麗儀感慨道：「今年有三位樂壇好友都離世，包括顧嘉煇、Uncle Ray及（音樂人）林樂培，心情悲痛很難形容，有一刻覺得自己真的很老，但我在步入70歲時已經想通，人的生老病死無法制控，唯一可以做到的是令自己健健康康，希望不要有太多病痛。

曾江生前受訪也講過，人老去最重要是食得瞓得，以及舒服地死，他和煇哥都是走得很安詳，這已是修到的福份。

對人生起跌，葉麗儀今日說來雲淡風輕，事實也經歷過驚濤駭浪。

她娓娓道來：「當年患上乳癌，常抱怨為何會是自己，加上50歲後踏入更年期，生理狀態很混亂，漸漸患上抑鬱症，每天起身無故地哭，認為在世上是負累，不如死了更解脫，幸而驚覺這想法不對，並非我的樂天性格，遂立即去看醫生尋求診治。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

受媳婦堅強所感染

她經過一段時間中西醫調理，成功擊敗病魔，身心逐漸回復健康。可是好景不常，丈夫其後因脊椎退化，左腳失去功能須坐輪椅；13年前細孫出生不足一月便患上腦癌，要開刀做手術續命，雖能跨過死門關，現時身體仍有殘障，需要細心照料及上特殊學校。

面對各種人生考驗，葉麗儀一直抱樂觀及積極態度，能保持強人的心境，原來是受媳婦影響。「她真的是很強堅強的媽媽，當年孩子一出世便要做手術，醫院要家人簽生死狀，願意承擔手術風險，作為父母真的很難去面對，她反而安慰我們，能捱過一天便賺一天。之後她每天進出病房、在醫院過夜，從不說一句辛苦，現在孩子已經13歲，她的擔子才可以稍為放鬆。」

最新影片：宋芝齡專訪

養生靠吃得清淡

去年葉麗儀因為盲腸炎而要做手術，更感年紀漸長復元更慢，故十分注重健康養生。「疫情期間困在澳洲，家裡附近有個大公園，我每星期會踩一次單車，每次一小時約15公里，每周會打兩次高爾夫球，及跟丈夫一同做普拉提。若沒有出外，便在家看電視，玩橋牌，學彈琴，讓自己每日都忙，就不會鑽牛角尖。」

▲ 葉麗儀跟丈夫及兒媳孫兒現居於澳洲。（影片截圖）

Frances姐喜歡煮食，閒時和大孫女一齊去買菜，回家一齊包餃子，自家弄健康餐單。「我食得好清淡，一星期三餐都要有魚，也會少少少豬和羊肉，主要多吃菜和雞，澳洲雞肉好健康，不怕多吃。」

她覺得飲食健康，人也會開心積極。「因血糖高低會影響情緒，血糖低，人會低落，太高又會過份興奮，故像做人一樣，保持中庸最好。」

心繫香港

葉麗儀雖長年住在澳洲，但她在香港仍有物業，並坦言不會放售，兒子或孫女返港可有個居所，而且她亦對這個事業發源地充滿感情。「我就算在外國都很掛念香港，每天起身都會在上網看報紙，十分緊貼香港的新聞。」

▲ 近日拿下「最佳微電影女主角獎」，成為事業生涯首個演技獎。（攝：黃建輝)

疫情前她一年返港七、八次，會去吃碗雲吞麵慰思念之情，近日她也在香港灌錄了新歌。「我的根在這裡，事業跟隨香港經濟一同起飛，亦見證過這裡的起起跌跌，相信香港人只要能安居樂業，就一定可以戰勝逆境。」

浪奔浪流，金曲雖已唱過千萬遍，葉麗儀每一次演繹，還是有著不同的心境。

記者：陳家昌

