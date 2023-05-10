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【癌症殺手】一年肥20多磅常肚脹　中女婦科檢查驚見「7cm腫瘤」確診卵巢癌　

醫生診症室 15:50 2023/05/10

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1年肥20多磅常肚脹，中女婦科檢查驚見「7cm腫瘤」確診卵巢癌。

體重突然急升要留神，小心是卵巢癌先兆。台灣一名52歲婦人自去年停經後，身體便迅速發漲，不到一年就胖了20多磅，肚腩更是大得嚇人。婦人原以為自己只是中年發福，未有為意，惟一次婦科檢查，卻發現原來是左側卵巢生了一個7厘米大小的腫瘤，並確認為卵巢癌。

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北投健康管理醫院錢政平副院長分享個案指，該名林姓婦人身高只有1.5米高，但一年內體重卻急升20多磅，至接近187磅。由於她一向嗜食，也沒有運動習慣，因此對變胖不以為意，以為自己只是年齡大，新陳代謝變慢所致。

由於長期有肚脹感，林婦早前遂聯同數位女友人到醫院做婦科檢查，透過磁力共振掃瞄，竟發現林婦左側卵巢有一個大小約7厘米的腫瘤，經進一步化驗後，最終確認罹患卵巢癌。

錢政平醫師進一步補充指，卵巢癌一向有「沉默殺手」的稱號，因為卵巢癌初期症狀並非明顯，但隨著腫瘤逐漸變大，壓迫到鄰近器官，病人遂開始有輕微症狀，如腹部脹痛、消化不良、食慾不振、便秘、尿頻等，即使感覺不舒服，也常被誤會是腸胃疾病，因此延誤救治時間。

慶幸的是，他指林婦的個案發現得早，腫瘤仍未擴散，也未有腹水發生。他指卵巢癌雖死亡率高，但只要早期發現都有不錯的存活率表現，第一期存活率可達93%、第二期存活率可達70%。

【同場加映】卵巢癌7大高危因素：

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責任編輯：羅嘉欣

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