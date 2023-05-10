【地獄廚神】老婆整愛心飯盒擺盤恐怖詭異　老公食慾大減呻：食唔落

▲ 有人夫上網分享老婆整嘅愛心飯盒，真係睇見都食唔落！

老公有老婆整的愛心飯盒，返工都精神啲啦！有台灣人夫早前分享老婆親手整的便當，表示自從老婆學做便當後，他的食慾大減，經常食唔落，他將老婆5天的愛心便當貼堂，開心share，卻被網民笑，「好有怨念的便當，一定是給老婆太少家用。」。

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該名台灣人夫早前在facebook的「爆廢公社二館」發文表示，老婆最近學廚藝，每天都會花心思為他做便當，

自從老婆學做便當後，我的食慾好像下降了，經常吃不下！

從他所分享的愛心便當看不到溫馨、可愛，只感到恐怖及詭異。他5日的愛心便當裡，每一個便當都有一張恐怖的臉，不論在白飯、意粉，甚至蛋包飯上，都有恐怖的眼睛和嘴巴，有些眼同鼻都有茄汁，像流鼻血般，表情怪異，還有特別強調鼻毛炸出的造型，完全是大整蠱……

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帖文一出即惹起網民爆笑，笑他得罪老婆，「好有怨念的便當，一定是給老婆太少家用」、「你是不是得罪你老婆了，恐怖系的便當嗎？」、「你一定惹到她，還不趕快送禮物安撫她」、「一堆臉在看你」。有網民認為這是另類減肥餐，「視覺影響味覺的減肥餐盒」、「這便當造型很厲害，只是真的會讓人食慾不振」、「每張臉都一樣……是你嗎？」、「餓了看到都不餓了」、「你的便當裡好多冤魂」。另有網民懷疑是樓主的傑作，「我懷疑這是你自己做的便當，硬把坑挖給了你老婆跳，但是我沒有證據」。

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責任編輯︰王明芳