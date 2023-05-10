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【提供賄款】涉以34萬賄英基幼稚園職員換取學位　4人准保釋6月轉介區院再訊

社會 11:56 2023/05/10

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被告麥偉琪（右）急步走出法院。（陳曉欣攝）

3名家長及1名商人涉向英基國際幼稚園（烏溪沙）時任行政主任提供賄款共34萬元，以協助4名學童入讀該校幼兒班，各被廉署控告1項串謀使代理人收受利益罪，案件今（10日）於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官押後案件至6月16日再訊，待控方準備轉介區域法院之文件。法庭另下令禁止任何人披露被告子女的身分。

被告為黃美雪（37歲，會計師）、麥偉琪（41歲，經理）、朱霜叶（33歲，家庭主婦）以及蕭裕邦（45歲，商人）。

被告朱霜叶（右）出庭應訊。（陳曉欣攝）

4人被控於2018年9月4日至2021年3月1日期間，串謀使英基教育服務有限公司的僱員林珍妮，在無合法權限或合理辯解下接受利益，即黃及麥各使林接受2萬元的饋贈、朱使林接受10萬元的饋贈，以及蕭使林接受20萬元的饋贈，作為林致使英基向黃、麥、朱的子女，以及邱晨及陳全來的女兒，2019/20和2020/21兩個學年英基烏溪沙幼稚園幼兒班學位的誘因。

控方申請押後案件至6月16日，以準備轉介至區域法院之文件，裁判官批准申請。4名被告准以1萬至5萬元保釋外出，其間須交出旅遊證件、不得離港及不得接觸控方證人。

該校時任行政主任及另外10名家長於2022年6月已被廉署控告共14項控罪，案件將於7月4日於區域法院再訊。

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記者：陳曉欣

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