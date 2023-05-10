【英王加冕】查理斯加冕白金漢宮發布肖像　王室家庭照獨欠哈里及安德魯

▲ 白金漢宮發布查理斯三世和王后卡米拉加冕後的4張官方肖像，其中一張是王室家庭照，卻獨欠兩人！

英王查理斯三世（King Charles III）於英國時間上周六（6日）在西敏寺舉行加冕儀式後，白金漢宮（Buckingham Palace）發布查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）加冕後的首輯4張官方肖像，其中一張是王室家庭照，卻獨欠哈里王子（Prince Harry）和安德魯王子（Prince Andrew）。

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這4張照片由英國著名攝影師Hugo Burnand操刀拍攝，包括查理斯三世穿上全套加冕禮服長袍，坐在有超過一個世紀的寶座，頭戴帝國皇冠，同時手持君主寶球、權杖及戴上十字架等全套代表王權的照片。

▲ 英國王室核心成員大合照，共有12人，哈里王子和安德魯王子不見蹤影。（The Royal Family fb圖片）

第2張相則是王后卡米拉站在綠廳，頭戴瑪麗王后的黑色王冠，並身穿白色繡花長袍，另一張是查理斯三世和卡米拉的合照。第4張就是英國王室核心成員大合照，共有12人，除了查理斯三世和卡米拉，還有威爾斯親王威廉王子和凱特王妃、安妮公主伉儷、愛丁堡公爵伉儷、雅麗珊郡主等，卻沒有哈里王子（Prince Harry）和安德魯王子（Prince Andrew）。

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安德魯捲入性醜聞

英媒估計，由於照片是在加冕儀式後拍攝，當時哈里已離開並在乘搭航機返回美國途中。至於安德魯王子因捲入美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，而辭去王室職務。報道指出，安德魯王子的女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie）已不被視為在職的王室成員。

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查理斯三世和卡米拉周一亦發表聲明，向所有協助籌辦加冕儀式和參與慶祝活動人士致敬，感謝他們的努力，特別在周末的義工活動幫助有需要民眾。他稱眾人的支持和鼓勵是最好的加冕禮物，他跟卡米拉將於慶祝活動結束後，重新獻身於服務王室及國民。

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責任編輯︰王明芳