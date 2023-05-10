【超市大搜查】飲豆奶可預防骨質疏鬆　營養師推介10款加鈣無糖豆奶

▲ 飲豆奶可預防骨質疏鬆，營養師推介10款加鈣無糖豆奶。

豆漿豆奶是不少人的早餐飲品之選，同時豆漿豆奶亦可預防骨質疏鬆。尚營坊營養師團隊指出，鈣質是構成骨骼及牙齒的主要元素，負責神經傳送、肌肉收縮、血液凝結等功能。若長期鈣質攝取不足，會令骨骼的鈣質不斷流失，導致骨質疏鬆症或骨質軟化症。為此，營養師團隊推介10款加鈣無糖豆奶，提供給想透過飲豆奶補充鈣質的人士選擇。

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據「尚營坊健康顧問有限公司」Facebook專頁，一般成年人每天所需鈣質不少於1,000毫克，7至17歲青少年每天需要1,000至1,200毫克，而懷孕及哺乳媽媽需要1,200毫克，50歲或以上人士則每天需要鈣質1,000至1,300毫克。尚營坊營養師團隊嚴選了10款加鈣無糖豆奶，早餐時可以喝一杯以補充鈣質。

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尚營坊營養師團隊表示，牛奶亦含有豐富鈣質，一杯（250mL）大約有300毫克鈣，如果不喜歡飲用牛奶或者患有「乳糖不耐症」的人士，甚至飲完牛奶會肚瀉的話，就需要從其他食物補充。

除了無糖豆漿以外，還可以在日常飲食上加上含有鈣質的食物，包括加鈣奶類及豆類製品、深綠色蔬菜（髮菜、莧菜、芥蘭、菠菜、菜心）、連骨吃的魚（沙甸魚、白飯魚），以及添加了鈣的產品（早餐穀物、穀物棒、即沖燕麥片）等等。

營養師團隊又提醒，雖然深綠色蔬菜含有鈣質，但蔬菜所含有的膳食纖維、草酸和植酸會與食物中的鈣質結合，從而降低鈣質的吸收率。因此，除了從飲食上攝取足夠鈣質之外，補充維他命D同樣重要，因為維他命D會幫助鈣質吸收，平時可以透過曬太陽來幫助刺激身體製造維他命D。

内容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載，資料由尚營坊營養師團隊提供。

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責任編輯：何沛怡