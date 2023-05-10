【成功之道】自爆爸爸破產非富二代　馬斯克靠父教一事白手興家

▲ 馬斯克自爆爸爸破產非富二代，強調自己白手興家。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾登上全球首富之位，他一直被視為富二代，不少人認為他靠父幹才有今天。馬斯克近日自爆爸爸早已破產，甚至要靠他接濟，強調自己白手興家，一步一步成為全球首富。不過，他提及爸爸過去教他的事，比錢更有價值，並令他走向成功。

最新影片︰

自言童年不快樂

綜合外媒報道，近日Twitter用戶「Déborah」發布帖文，指南非出生的馬斯克來到美國時身無分文，更欠債10萬美元（約78萬港元），又稱「雖然出身富有家庭，學生也可能有龐大的財務困難。」馬斯克竟親自回覆該帖文，表示︰

我在低收入過渡到中高收入的家庭下長大，但我的童年並不快樂。

他強調自己從沒繼承任何人的東西，也沒有人給他「財富禮包」。他透露爸爸埃羅爾（Errol Musk）以前曾經營一間小型電器、機械工程公司約25至30年，但後來遇上財務困難，已破產長達25年，此後靠他和弟弟接濟。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有指馬斯克的家族在非洲擁有翡翠礦，他澄清沒客觀事實證明這翡翠礦的存在。爸爸曾告訴他，自己在尚比亞一個礦場有股份，馬斯克相信過一段時間，但從沒見過那個礦場，也沒有任何關於礦場存在的紀錄。他認為如果礦場確實存在，爸爸就不需要兩個兒子接濟。

雖然馬斯克沒獲得父親甚麼資產，但承認爸爸給他「比錢更有價值的東西」，例如物理、工程和結構的知識，為他日後的成功鋪路。

送初戀女友頸鏈出自父礦場

馬斯克就讀賓夕法尼亞大學時認識的的初戀女友Jennifer Gwynne，去年為了籌措繼子的學費，將二人當年拍拖的紀念品拍賣，當中包括一條頸鏈，上面有一顆祖母綠，它來自馬斯克父親的南非礦場。

Jennifer描述1994年聖誕節假期去多倫多拜訪馬斯克的母親時，馬斯克送給她一條頸鏈。她指馬斯克的母親在睡房一個盒子裡放著幾條這樣的頸鏈，馬斯克告訴她，它們來自他父親在南非的祖母綠礦，他從盒子裡拿出了一條頸鏈送給她，作為她的生日禮物。當時馬斯克說出了父親的翡翠礦，似乎與現在的說法有出入。

美國福布斯早前發布2023全球億萬富豪榜，第一位是法國奢侈品集團LVMH Group行政總裁Bernard Arnault，以約2,110億美元身家榮膺全球新首富。而2022年排頭位的馬斯克身家少了18%，降至約1,800億美元，排名第二。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳