【兩性關係】10大天然催情食物　中醫激推1個食物組合助增持久力

▲ 中醫列10大天然催情食物。

性生活可以令伴侶關係更美滿。台灣YouTuber兼中醫師「77老大」日前就在影片中分享「10大提高性慾的食物」，更表示這些食物都可以在「超商」中買到，而其中一樣他激推的食物，表示能有「補腎壯陽」的功效，可助男士治療早洩陽痿。

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77老大在YouTube影片分享，指以中醫角度來看，性慾低下屬「肝鬱腎虛」，並指出肝氣鬱結、激素分泌亂，就會導致人一出現壓力，便出現「不想要的原因」。至於「腎精」消耗太多，不僅可令男士早洩陽痿，更可致女士陰道失滋潤，性慾下降。

為此，77老大便分享了10項食物，第一項是別名「起陽草」、「壯陽草」的韭菜。77老大指出，韭菜是天然壯陽藥，具補腎、固精、助陽的功效。而在提升性慾同時，韭菜又能做到有助降血脂、保護心血管的效能，不致會出現「馬上風」的情形。

點擊睇另外9款壯陽食物：

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77老大表示，蝦和蠔結合分別具有滋養腎陰、壯陽、改善早洩功效，因此建議網民可嘗試這個食物組合，惟食用時建議一星期最多攝取1至2次，而若有嚴重性慾下降問題，則建議要求醫。

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責任編輯：羅嘉欣