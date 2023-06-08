【男性健康】男性冠心病風險高女性3倍　預期壽命較女性短醫生揭1大關鍵

▲ 男性冠心病風險高女性3倍，預期壽命較女性短醫生揭1大關鍵。

男性死亡率較女性高是一個全球性的現象。根據2019年世界衛生組織的統計數字，不論國家收入程度，男性的預期壽命都較女性短。以全球平均數字計算，男性在出生時的預期壽命為69.8歲，而女性則為74.2歲。香港的數據也相近，男性出生時的預期壽命為83.2歲，而女性則為87.9歲。為什麼男女之間會有這樣的差距呢？

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首先，部分疾病以男性的風險較高。男性患上冠心病的機會比女性高出3倍。冠心病引申出的心肌梗塞，心臟衰竭等都可致命。而以香港的頭號癌大症殺手肺癌為例，男性的發病率亦遠較女性高。2020年香港癌症資料統計中心數字顯示，每十萬名女性有約22個發病及14個死亡個案，而每十萬名男性就有約42個發病及32個死亡個案。

男性亦比女性有較多不良的生活習慣。例如，男性更傾向於酗酒和吸煙，這會增加罹患各種心血管病，中風，癌症等風險。男性也更常從事較危險的工作或活動，增加了受傷甚至死亡的風險。以駕駛為例，司機以男性為主，2021年全港共有約21,000宗交通意外傷亡個案，其中男性佔比接近七成。此外，男性在生病或身體不適時，也傾向於延遲或拒絕求醫，引致疾病惡化，病情加深。

因此，男性健康需要特別注視。在醫療、疾病預防和公眾教育方面，需要加強對男性健康的關注和宣傳。鬍子健康基金會的成立旨在通過公眾教育和活動，由不同領域的專科醫生提供建議和資源，鼓勵男士改善生活方式和習慣，減少健康風險及預防常見男士疾病。

文章獲鬍子健康基金會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《為什麼要講「男士健康」》

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責任編輯：容惠玲