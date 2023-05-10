【COLLAR成員】MakerVille突開記招稱交代組合動向　消息指So Ching決定退團

▲ 盛傳So Ching退出COLLAR！

在5月7日舉行的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》，人氣女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）一同現身，獨欠蘇芷晴（So Ching）未有出席。

COLLAR受訪時指So Ching因病缺席，又提到組合或會有新團綜，原來實情是So Ching決定退出COLLAR！

【CHILL CLUB】COLLAR不齊人So Ching因病缺席 《我哋係COLLAR》或出國拍續集

MakerVille開記招

今日中午，MakerVille突向傳媒發通告，提到「COLLAR 最新動向發布會」，但似乎如此突然地通知，是與So Ching退團有關！

▲ COLLAR以7人姿態現身日前舉行的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》。（曾耀輝攝）

So Ching想專心照顧阿Mo

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

身為女友的So Ching不時出入醫院照顧阿Mo，並於商台叱咤頒獎禮上「回歸」COLLAR，也有出席COLLAR一周年兼「The Bright Side」新歌發布會、卡樂B音樂會、Clockenflap音樂會。

自3月4日的Clockenflap音樂會後，她就未有再現身。

據知So Ching希望可專心照顧阿Mo，復工後面對的壓力遠是超出她的想像，因此最終也決定退團。

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