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【昔日小生】湯鎮業清減不少重變「靚佬湯」　曾被譽五虎顏值擔當

娛樂 15:38 2023/05/10

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

曾華倩於社交平台分享跟湯鎮業的合照。

現年64歲的近年主力於內地發展，日前曾華倩於社交平台分享跟湯鎮業的合照，近日回港的他相約好友聚舊，曾一度中年發福的湯鎮業清減不少，連下巴也變尖，重拾「靚佬湯」美譽！

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被讚「自然美」

曾華倩分享兩張跟湯鎮業的合照，舊照中的湯鎮業面頰圓圓又大隻，難怪曾華倩指對方瘦了不少，當中她留言道︰「今早，突然接到湯鎮業先生這位老朋友來電，說請我吃午飯，原來是有目的的，就是叫我幫忙轉拿東西給位大家熟悉的朋友才約我……真是有點氣！說笑而已，很開心的和認識幾十年的前輩，靚佬湯見面！他瘦了和沒有人工美容，自然美，難得呢～嘻嘻！開心！」

湯鎮業不但精神不錯，連老態也減退，不少網民讚他「顏值回歸」，「最靚仔的段譽」和「真的瘦了不少」和「帥哥美女，我們的回憶」

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其實4年前回港宣傳劇集《荷裡活有個大老千》時，湯鎮業曾坦言沒多興趣再拍港劇，只因他不想為演出而減肥，他曾於訪問中說：「留畀苗僑偉啦！你見阿苗都要拍無線劇吸納觀眾，加上又要減肥，我又貪吃，你睇阿苗減肥幾辛苦？」

看來今次湯鎮業的起心肝減肥，早前他出席某內地網紅的女兒百日宴時，身型也比前清減。

顏值達男神級

加入影視圈逾40年的湯鎮業，於1979年畢業於第八期TVB藝員訓練班，1982年憑《天龍八部》「段譽」一角成名，外表英俊瀟灑又帶點書卷氣質，跟金庸筆下的「段譽」很相近。

同年他於《香城浪子》飾演富家公子「應子輝」，劇中跟黃日華由頭鬥到尾，角色十分突出，之後獲不少監製安排他演奸角，展開其忠亦奸演戲生涯。

年青時的湯鎮業跟劉俊謙又真係幾似樣！

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子女盡得靚基因

當年湯鎮業的俊朗外表迷倒不少女生，眼大大和輪廓分明的他笑起來帶點邪氣，跟現今的新晉男神劉俊謙有幾分相似。1983年，湯鎮業跟梁朝偉、劉德華、苗僑偉和黃日華組成「無綫五虎將」，湯鎮業更是五虎中顏值最高的一位。

另外湯鎮業的優良基因亦遺傳給兒女，曾有過兩段婚姻的他被封「多仔公」，六個子女樣貌長得標青，當中跟前妻姜坤生的一對雙胞胎兒子湯君慈、湯君耀加入娛圈，至於大女湯愛嘉樣子甜美，早年以模特兒身份加入娛樂圏，另外湯鎮業姪女湯洛雯更有「靚湯」之稱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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