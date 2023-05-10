【飛蟻出沒】下雨天飛蟻大軍來襲嚇呆貓咪　住戶火燒無效最後咁做【附處理方法】

▲ 下雨天飛蟻來襲嚇呆貓咪，住戶火燒無效最後咁做

踏入夏天，雨季來臨，又到了飛蟻泛濫的時候！內地近日瘋傳一段影片，只見片中住宅充滿到處飛的飛蟻，儼然變成飛蟻大軍基地。事主家中多隻貓咪被嚇呆，一直看著密密麻麻的飛蟻，亦有貓咪伸手拍打。

最新影片：

綜合內媒報道，上週四（5月4日）南京下大雨，網上流傳一段飛蟻入屋的影片。從影片中可見，事主本身在飼養多隻貓咪，牠們疑似被大規模的飛蟻嚇呆，全部目不轉睛地盯著，其中一隻貓咪撲向飛蟻，並數次伸手拍打。事主指，當時有大量飛蟻進入屋內，他們先用掃把將飛蟻打下來，「一開始我們是用火（燒）的形式，可能效果不是很好」，最後再改為用水處理飛蟻，並表示「水是管用的」。

片段引來不少網民回應，有人指出飛蟻就是白蟻，「會把木質地板家具蛀空」，另有人建議事主關燈，指「沒有光牠們自己會飛走」，甚至有人提出可以油炸飛蟻，十分另類，「拿盆接水放在燈光下，第二天直接大把撈起來，洗乾淨了油炸」。

專家：飛蟻多在4至9月份出現

飛蟻又名大水蟻，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然長出翅膀，成為飛蟻尋覓新棲息地。而當找到新棲息地後，飛蟻便會脫去翅膀，進行產卵繁殖。

當家中出現飛蟻時，究竟應如何處理？香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，他指，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，在酷熱後、驟雨前出現，傾巢而出尋找「合適地方」交配繁殖。

點擊了解處理及預防飛蟻方法：

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1. 關緊門窗，阻隔光線

陳澤森指出，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

2. 保持家居乾爽

陳澤森亦提醒，飛蟻掉下的翅膀可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

潮濕陰暗的環境為飛蟻生存的「合適地方」；牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。

他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

他又提醒，市民切勿用殺蟲水，否則只會把蟻巢的白蟻四散至全屋不同角落。

3. 放置一盆水

陳澤森分享要對付飛蟻，也可參考古人的方法，在家外放置一盆水，利用燭光或月光的折射，再誤導飛蟻飛向水中浸死。

4. 改用黃燈

香港昆蟲學會會長饒戈亦曾受訪指出，白燈比黃燈更吸引昆蟲，因此建議大家可改用黃燈，因不同色溫的燈光對昆蟲有不同影響。

饒戈解釋，不少飛蟲都愛飛向光源，飛蟲是靠月光導航，而色溫高、光波波長短的白燈光就如月光，誤導它們飛行的方向，因此會圍着燈光愈飛愈近。如不想吸引昆蟲，可轉用偏黃的燈，並要避免用如射燈般的強光。他又指，如在吃飯時不想受飛蟲騷擾，可在另一地方開強光源，昆蟲就自然會飛往那裡。

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責任編輯：羅嘉欣