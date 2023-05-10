  • 25°C
香港時間 : 2023510日 (週三) 14:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】海關清關發現入境旅客體內藏毒　3人排出市值130萬元可卡因

社會 12:46 2023/05/10

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

海關清關發現入境旅客體內藏毒，3人排出市值130萬元可卡因。（黃傑偉攝）

香港海關機場科於5月8日至9日，透過風險評估，揀選2女1男入境旅客清關，行動中檢獲1.6公斤懷疑可卡因，市值130萬元。

海關毒品調查科機場調查科署理高級調查主任曾宥銓指，海關機場科透過風險評估，於5月8日揀選2名分別22及24歲，由巴西聖保羅經阿聯酋迪拜再經泰國曼谷抵港女旅客進行清關。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

經深入調查後，關員證實2名女子體腔藏毒，隨即將2人拘捕。案件交海關毒品調查科跟進，經跟進調查，關員發現被捕2人有一名約22歲男同伴於泰國逗留，關員隨即對目標男旅客展開追蹤，並於5月9日由曼谷入境香港時將男子進行清關。男旅客被帶到醫院後證實體腔藏毒同時被捕。

直至今早（10日），3人已排出約重1.6公斤懷疑可卡因膠囊，市值130萬元。調查發現，3人於香港預訂相同酒店，並由當地同一旅行社購買機票入境香港，相信屬同一販毒集團成員。

海關指，香港與內地以至國際，旅業恢復正常往返，遊客數字逐漸上升，海關會持續透過風險評估，阻止毒品流入本地市場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【罕見意外】樂富茶餐廳侍應打鬥　兩名姐姐積怨疑熱茶兜頭淋
今日 11:20
【罕見意外】樂富茶餐廳侍應打鬥　兩名姐姐積怨疑熱茶兜頭淋
【投資騙案】6旬婦誤信男網友墮投資騙案　失財32萬元
今日 09:59
【投資騙案】6旬婦誤信男網友墮投資騙案　失財32萬元
【入屋搶劫】麻雀友遇劫當場制服14歲刀匪　牛肉刀拍臉：你上嚟打劫講對唔住？
今日 11:41
【入屋搶劫】麻雀友遇劫當場制服14歲刀匪　牛肉刀拍臉：你上嚟打劫講對唔住？
【提供賄款】涉以34萬賄英基幼稚園職員換取學位　4人准保釋6月轉介區院再訊
今日 11:56
【提供賄款】涉以34萬賄英基幼稚園職員換取學位　4人准保釋6月轉介區院再訊
【47人初選案】被告施德來確診新冠肺炎　法官押後審訊至明天再訊
今日 12:30
【47人初選案】被告施德來確診新冠肺炎　法官押後審訊至明天再訊

你可能感興趣

【罕見意外】樂富茶餐廳侍應打鬥　兩名姐姐積怨疑熱茶兜頭淋
今日 11:20
【罕見意外】樂富茶餐廳侍應打鬥　兩名姐姐積怨疑熱茶兜頭淋
【投資騙案】6旬婦誤信男網友墮投資騙案　失財32萬元
今日 09:59
【投資騙案】6旬婦誤信男網友墮投資騙案　失財32萬元
【入屋搶劫】麻雀友遇劫當場制服14歲刀匪　牛肉刀拍臉：你上嚟打劫講對唔住？
今日 11:41
【入屋搶劫】麻雀友遇劫當場制服14歲刀匪　牛肉刀拍臉：你上嚟打劫講對唔住？
罪案 機場 阿聯酋 泰國 海關 香港 曼谷

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
17:49 2023/05/09
【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
12:08 2023/05/09
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審
13:29 2023/05/09
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審