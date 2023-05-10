【打擊毒品】海關清關發現入境旅客體內藏毒　3人排出市值130萬元可卡因

▲ 海關清關發現入境旅客體內藏毒，3人排出市值130萬元可卡因。（黃傑偉攝）

香港海關機場科於5月8日至9日，透過風險評估，揀選2女1男入境旅客清關，行動中檢獲1.6公斤懷疑可卡因，市值130萬元。

海關毒品調查科機場調查科署理高級調查主任曾宥銓指，海關機場科透過風險評估，於5月8日揀選2名分別22及24歲，由巴西聖保羅經阿聯酋迪拜再經泰國曼谷抵港女旅客進行清關。

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經深入調查後，關員證實2名女子體腔藏毒，隨即將2人拘捕。案件交海關毒品調查科跟進，經跟進調查，關員發現被捕2人有一名約22歲男同伴於泰國逗留，關員隨即對目標男旅客展開追蹤，並於5月9日由曼谷入境香港時將男子進行清關。男旅客被帶到醫院後證實體腔藏毒同時被捕。

直至今早（10日），3人已排出約重1.6公斤懷疑可卡因膠囊，市值130萬元。調查發現，3人於香港預訂相同酒店，並由當地同一旅行社購買機票入境香港，相信屬同一販毒集團成員。

海關指，香港與內地以至國際，旅業恢復正常往返，遊客數字逐漸上升，海關會持續透過風險評估，阻止毒品流入本地市場。

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記者：黃傑偉