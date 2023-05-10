【來港旅遊】五一共453個內地旅行團約1.4萬旅客訪港　旅監局正調查廉價團及走私香煙情況

▲ 劉震表示，輸入勞工工作艱巨，需協調不同意見。（陳國峰攝）

威迫購物屬刑事罪行，由去年9月1日起生效。署理文化體育及旅遊局局長劉震今日在立法會表示，自新規管制度生效以來，當局未有收到有關威迫購物投訴。另外，根據紀錄，4月29日至5月3日的「五一假期」期間，共有453個內地旅行團到港，約1.4萬名旅客。劉震指，總體秩序大致良好，各遊客區及口岸的交通、秩序和運作維持暢順。

提出口頭質詢的經民聯林健鋒表示，有報道指內地出現廉價訪港旅行團，又有領隊懷疑要求團友協助走私香煙等，有損本港的形象和聲譽。劉震表示，旅監局正調查及收集相關資料，如發現有關違法行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商。

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林健鋒續指，有不少旅行團每日被安排到同一餐廳，吃同樣的食物，質疑如何可以「說好香港故事」。劉震回應指，具體安排要視乎旅客當初願意付出多少，最重要是確保行程名副其實。

民建聯立法會議員梁熙引述遊客表示，現時香港5星級酒店一晚要價1萬元，4星級酒店亦要價3至4千元，認為有關情況不理想，影響旅遊體驗，促請當局確保酒店價格回到正常水平。

立法會議員劉智鵬關注，當局會否開發新的「紅色旅遊」資源。劉震表示，政府正作相關考慮，會透過不同範疇增加本港旅遊資源，促進旅遊多元化發展。

輸入勞工工作艱巨 需協調不同意見

至於旅遊業界人力短缺，政府正與勞工及福利局研究輸入勞工，但有關工作艱巨，需與業界保持溝通，考慮不同持份者意見。

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記者：趙居逸