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【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　泥鯭再以18字反擊

娛樂 13:38 2023/05/10

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泥鯭又反擊?

人氣王姜濤在ViuTV的《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》，頒發最受矚目的年度男歌手獎時獲得銀獎，之後姜濤在台上逐一向MIRROR隊友發表感言成全城話題，此舉令RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）發文嘲諷︰「多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦！」

泥鯭的敢言評論，隨即引起網民議論紛紛，更令一班「姜糖」在其社交網洗版式狂鬧，真的隔空罵戰不斷！

【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應

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姜濤心情冇受影響

不過姜濤的心情似乎未受影響，繼續如常練舞，ERROR肥仔更在社交網甫出對方開心夾公仔的片段：「排排下舞話想行街。」

片中見到戴CAP帽口罩的姜濤，全神貫注夾公仔，失敗後叫出聲，之後再像小朋友問肥仔拿代幣玩。

有眼利的網民見到姜濤身穿「PEACE WORLD」字樣，未知是否他的心聲，希望平息紛爭。

之後姜濤亦有在網上分享自家品牌的服裝片段，相信他都沒有在意泥鯭的言論。

姜濤仲去玩夾公仔，心情冇受影響。

泥鯭再發言

至於泥鯭今日（5月10日）再在社交網寫上「瘋狂對個人來說是例外，對群體來說是常態。」似乎再隔空回應一班網民對其的評論，懶理大家的看法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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