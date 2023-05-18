【偷窺勒索】印傭記下密碼偷偷解鎖電話 翻拍僱主女兒親密視頻勒索

▲ 劇照，圖文無關。

家有女傭的真是要特別小心，尤其小心管理好手機的密碼及資訊，否則很容易成為被勒索對象。新加坡一名印尼女傭趁僱主女兒不注意時，記下其手機密碼，期間發現少主和她女友的聊天記錄，女傭用自己手機翻拍兩人私密視頻，約滿回國後竟用視頻向她的同性女友勒索6000元。最終女傭被判勒索罪成，入獄兩年半。

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事件是發生在2019年，27歲的璐洛·馬烏莉塔來自印度尼西亞，她2019年至去年3月23日在新加坡一個家庭任職女傭，被告在工作期間，看到僱主31歲的女兒解開手機密碼的順序，便牢記在心裡，伺機行動。一天，女傭發現僱主女兒的手機隨意擺放，便擅自解開手機密碼瀏覽，翻拍她和同性女友互傳的私密視頻。

去年3月23日，被告約滿返回印尼後5天，就發短信勒索受害人，用視頻向她的女友勒索6000元。當事人報警處理，女傭終被捕，至今年5月提堂，被告女傭承認勒索罪，被判入獄兩年半。

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