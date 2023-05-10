【退出COLLAR】So Ching由追夢跌入噩夢　蘇芷晴伴男友阿Mo齊面對難關

▲ 今日下午，蘇芷晴（So Ching）在IG上宣布退出COLLAR！

在今日（5月10日）下午，MakerVille舉行名為「COLLAR 最新動向發布會」記招，記者會舉行前，即下午2時半，蘇芷晴（So Ching）在IG上宣布退出COLLAR！

未來，COLLAR以沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）繼續發展。

【COLLAR成員】MakerVille突開記招稱交代組合動向 消息指So Ching決定退團

《全民造星IV》第6名

在《全民造星IV》中第一個應戰的表演，SoChing選擇了梁釗峰的歌曲《佚名》來跳舞，表演時利用了長椅作道具，令人印象深刻。當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」而其實該表演是由SoChing的男友阿Mo編排。

So Ching在《造星》總決賽上的表演，男友李啟言（阿Mo）亦有份同台伴舞。她演繹由IU的歌曲《Coin》改編而成的廣東話版，最終以總分28分在總決賽得到第6名。

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加入COLLAR出道

So Ching被經理人阿Wing（戴穎）選入女團COLLAR而正式出道。

身高163cm的So Ching跳舞時的動作利落，曾為姜濤《Master Class》的舞蹈員，也與ERROR隊長肥仔（梁業）早已認識，她加入COLLAR後也成為舞蹈擔當。

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熱愛跳舞

曾就讀黃大仙區德愛中學的她，中學時期已開始學習中國舞和爵士舞，更在校際舞蹈比賽中奪得優等獎。就讀香港專上學院，更加入了跳舞學會，畢業後，她成為了舞蹈老師、舞蹈員，盡現其對舞蹈的熱愛。

她在IG上載過她以往跳舞的相、短片，她也參與過不少大型演出，如：《達明卅一派對》、《第37屆香港電影金像獎》、《 ILUB C ALL MOMENT 演唱會》、《C AllStar 集合吧! 演唱會2021》、《2020年叱咤樂壇流行榜度頒獎典禮》。

另外，她曾在IG上公布過一星期有四日時間需要教班，再加上需參與舞蹈員工作，如不是十分喜愛跳舞，也難以兼顧。

▲ So Ching熱愛跳舞！（IG圖片）

對阿Mo不離不棄

MIRROR演唱會第4場演出，不幸發生大型嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，當中一位被壓中的傷者為So Ching的男阿Mo。

阿Mo父親李盛林牧師再發出禱告信，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）的陪伴，又指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

李牧師曾讚So Ching：「她是一個好單純的女孩，好願意為阿Mo付出。醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，如他（阿Mo）要轉姿勢，她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。」

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞，初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持。事發至今，她曾到醫院守候消息，又把與阿Mo共舞片置頂其個人IG，全力支持男友！

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在叱咤舞台「歸隊」

在本年1月1日的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，叱咤樂壇生力軍組合由大熱COLLAR獲得，也是So Ching自阿Mo重創後首度「回歸」COLLAR！

So Ching當晚狀態大勇，演出時也獲得熱烈的掌聲。

▲ So Ching亮相《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。（陳慧安 攝）

So Ching當時接受TOPick訪問時稱：「好興奮、好開心，隔咗差唔多半年先同7位成員一齊，多謝大家咁耐以嚟都咁支持我哋。同阿Mo（李啟言）有共識，佢都好支持我復工，係對佢治療同康復路嘅動力，佢會好的。」

她指與男友溝通沒問題，可以用Siri：「係有啲困難，但要溝通都係會有方法的。我哋嘅說話就如普通情侶嘅說話，都係Sweet嘅，開心嘅。」

她續指：「我哋經過呢段咁長嘅時間，佢嘅情況偏向穩定，亦想我有返自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員、粉絲。所以都會想今日岀嚟面對。今日係新嘅一年，想積極面對前面嘅路。」

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因病未有現身

在《叱咤》過後，So Ching曾現身COLLAR成軍一周年活動，So Ching受訪時透露阿Mo已聽過COLLAR的新歌《The Bright Side》，並表示男友很少當面稱讚她，大多的稱讚是「在心中」，今次的新歌與聽COLLAR其他作品的感覺相若。

其後，So Ching只現身3月4日的《Clockenflap 國際戶外音樂及藝術節》及3月2日與Winka一同演出的卡樂B音樂會。

在歌曲《The Bright Side》專訪、 《CHILL CLUB 推介榜年度推介22/23》中，So Ching也因病缺席，COLLAR只以7人姿態現身。

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